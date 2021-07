Lunigiana



Tresana: interventi ad acquedotto e fognatura per 348 mila euro

mercoledì, 28 luglio 2021, 17:10

Saranno imponenti gli investimenti per acquedotto e fognatura a Tresana: gli interventi sono frutto di una concertazione tra Comune e gestore idrico Gaia.



"Nei prossimi tre anni il territorio sarà oggetto di forti investimenti per sanare le molte situazioni di criticità tuttora presenti - afferma il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini - e mercoledì 4 agosto coglieremo l'occasione per condividere con la popolazione gli interventi".



Fra gli investimenti più importanti si segnalano il completamento della sostituzione della condotta adduttrice dai pozzi in località Nave al serbatoio di Canala per 68.000 euro, ma anche la sostituzione della fognatura in località Canala per 68.000 euro così come il contemporaneo rinnovo dell'acquedotto nella stessa frazione per 12.000 euro.Sarà inoltre realizzata la sostituzione della fognatura in località Tassonarla per 70.000 euro in contemporanea al rinnovo dell'acquedotto nella stessa frazione con un altro investimento di 20.000 euro. Previsto poi il riordino della rete di distribuzione per l'alimentazione in località Meredo per un importo di 20.000 euro.



E' stata già realizzata la delocalizzazione del serbatoio di Giovagallo causa frana per 60.000 euro.E' in aggiunta prevista la realizzazione dell'estensione di condotta di distribuzione in località Pera-Madonna del Canale per 30.000 euro.La popolazione potrà incontrare una delegazione del gestore idrico e del Comune alle ore 17 in piazza Tassonarla, alle ore 18 nel borgo di Canala e alle ore 19 nel borgo di Meredo.Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori incontri.