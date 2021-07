Lunigiana



Tresana: la maratona dei sindaci a sostegno della Fondazione Meyer

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:55

di michela carlotti

Giornata intensa quella organizzata per oggi, giovedì 15 luglio, a Barbarasco. Torna, dopo un anno di interruzione, "Amministratori per il Meyer" l'evento ludico motorio per raccogliere fondi in favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.



Si parte alle del mattino con il mercato dei banchi di qualità e prodotti a km zero nel Parco Fiera di Barbarasco.



Alle 18.30 prende il via la camminata aperta a tutti, fino al raggiungimento del numero massimo di 100 partecipanti lungo un circuito di 3km città.



Infine alle 20.30 la Santa Messa nel Parco Fiera e subito dopo, alle 21 agli amministratori locali: sindaci, assessori e consiglieri in corsa per il Meyer.



Due i parcheggi disponibili: uno in piazza San Quirico e l’altro in piazza Cesare Battisti, mentre il desk sarà allestito presso la locanda San Quirico vicino al parcheggio. Qui verrano distribuiti il pettorale, il pacco gara, con dotazione di acqua, un frutto ed una barretta energetica. Sempre nel desk sarà possibile effettuare le donazioni nelle teche Meyer presidiate dai volontari.



Le donazioni saranno destinate all'accoglienza, a Firenze, delle famiglie bisognose che accompagnano i loro figli al Mayer e che sono impossibilitate a pagarsi un alloggio per il periodo del ricovero.