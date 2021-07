Tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo campo sportivo di Barbarasco: sarà intitolato a Scirea

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 1 luglio 2021, 15:32

Il sogno e la ragione - Da Harlem a Black Lives Matter. Un libro di Daniele Biacchessi con prefazione di Roberto Festa per Jaca Book (Collana Contastorie). Un film di Daniele Biacchessi, illustrato da Giulio Peranzoni, con musiche originali di Gaetano Liguori e dei Gang

giovedì, 1 luglio 2021, 12:26

Giovedì 15 luglio a Barbarasco si terrà "Amministratori per il Meyer" l'evento ludico motorio per raccogliere fondi in favore della Fondazione Meyer

martedì, 29 giugno 2021, 19:13

Mercoledì 30 giugno a Firenze si terranno gli “Stati Generali della Montagna” organizzati dalla regione Toscana in collaborazione con Anci: dalle 10 alle 19, sarà una giornata interamente dedicata al percorso che porterà al nuovo Programma regionale di sviluppo

martedì, 29 giugno 2021, 13:11

Successo per il “sabato dell’ambiente” del Consorzio: dalla Piana di Lucca, a quella pisana, alla costa apuana alla Lunigiana un esercito di volontari per fiumi più puliti e sicuri

lunedì, 28 giugno 2021, 17:52

Il presidente Riccardo Varese e il membro della giunta esecutiva, Camilla Bianchi, in rappresentanza della Società della Salute della Lunigiana, intervengono per replicare alle dichiarazioni, non morbide, dei sindaci del centrodestra lunigianese: Pontremoli, Tresana, Villafranca, Casola, Licciana

domenica, 27 giugno 2021, 09:33

Nell'ultima assemblea dei soci della Società della Salute della Lunigiana è stato approvato il bilancio di esercizio 2020. Ma non sono mancate le polemiche che si sono accese sul tema delle risorse non utilizzate