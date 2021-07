Lunigiana



“Una terra tagliata fuori”: la denuncia dell’associazione operatori turistici della Lunigiana

martedì, 27 luglio 2021, 10:30

Una lettera indirizzata all’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, al presidente della provincia Gianni Lorenzetti, e al presidente dell’Unione dei comuni della Lunigiana, Roberto Valettini, sulle criticità relative alla viabilità e ai trasporti del territorio lunigianese nel pieno della stagione turistica.

“Nonostante i ripetuti appelli alla collaborazione, alla creazione di enti aggregatori o alle promesse di attenzione al settore, tanto celebrato nelle campagne elettorali, ma poi bistrattato al momento

dei fatti, ci troviamo ancora di fronte ad una totale mancanza di concertazione su più livelli”.

L’associazione operatori turistici Lunigiana, questa volta denuncia la situazione dei collegamenti stradali che infierisce su un comparto già provato dalla pandemia e che, tra chiusure e limitazioni, per oltre sei mesi ha potuto contare solo sui pochi ristori economici statali.

“La rete stradale – scrive la Aotl - presenta due gravi criticità, conosciute dall'autunno ma ancora non risolte: un movimento franoso che ostruisce la SP 25 che permette il collegamento più veloce fra Comano e il Passo del Lagastrello, quindi tutto il parmense, privando di fatto molti alberghi, ristoranti e agriturismi della zona di un importante segmento di mercato, e un altro smottamento sulla strada SP 17 che, oltre ad isolare il paese di Moncigoli, blocca il percorso della Via del Volto Santo”.

“Non è migliore – incalza l’associazione - la situazione per chi volesse optare per uno spostamento in treno sulla linea Aulla- Lucca, di alto interesse turistico e strategica in estate per tutta la Lunigiana orientale, in particolare Valle del Lucido e alta Valle Aullella, interrotta per lavori con i viaggiatori costretti a scomodi trasferimenti su autobus”.

“Infine – proseguono gli operatori turistici - è notizia di questi giorni la chiusura della SR 445 a Casola di Lunigiana con conseguente disagio per i cittadini e soprattutto per gli esercizi commerciali e turistici nel pieno della stagione, rendendo così impossibile qualsiasi collegamento con la Garfagnana, anche per la gli autobus sostitutivi alla linea ferroviaria”.

L'Associazione Operatori Turistici della Lunigiana conclude esprimendo la propria solidarietà a tutti i colleghi in condizione di disagio e che subiscono un ulteriore danno economico, ma anche con la constatazione ulteriore: “Una totale disorganizzazione amministrativa e un'assoluta mancanza di rispetto per il comparto turistico locale”.

“Noi viviamo in una zona dove l'inverno dura due terzi dell'anno, rendendo impossibile qualunque attività di cantiere; inoltre alcune criticità erano note dai mesi autunnali e non sono state risolte in vista della nuova stagione estiva, fondamentale per la ripartenza e la sopravvivenza di alcune importanti attività turistiche del territorio. Pertanto – conclude l’associazione- chiediamo a tutti gli enti competenti una pronta risoluzione delle problematiche esposte e, per il futuro, una pianificazione di tutte le attività che possano creare disagi agli operatori turistici in momenti di basso afflusso turistico o comunque in vista della stagione successiva in modo da poter offrire al turista l'immagine migliore del nostro territorio”.

Mi. Ca.