Lunigiana



Unione dei comuni: oltre 800 mila euro di avanzo di amministrazione da investire sul territorio

sabato, 24 luglio 2021, 15:13

Un importo consistente, ben 813 mila euro di avanzo di amministrazione libero, ovvero spendibile anche in investimenti, quello risultante dal bilancio dell’Unione dei comuni della Lunigiana che comprende tutte le amministrazioni comunali con l’unica eccezione di Pontremoli.

«E' un risultato - spiega l'assessore al bilancio e sindaco di Casola, Riccardo Ballerini - che siamo riusciti a ottenere grazie al fatto che dopo tanti anni l'Unione dei Comuni è finalmente uscita dall'anticipazione di cassa. È stato quindi possibile accumulare un importo di circa 800mila euro facendo ricadere l'avanzo su tutta la Lunigiana, seguendo le cifre che i sindaci e la giunta hanno elaborato in precedenza. Questo dimostra che l'ente è presente sul territorio e che proseguirà per questa strada. La voce più grossa - prosegue Ballerini - è quella del POI piano operativo intercomunale che, ai sensi delle recente normativa, tutti i comuni devono obbligatoriamente realizzare. Una partita importante che oggi è gestita dall'Ente come funzione associata e che, proprio per questo, ha visto arrivare contributi regionali che, insieme all'avanzo, andranno ad alleggerire le spese dei singoli comuni. Non servirà, infatti, una squadra di tecnici per ogni comune della Lunigiana, ma ne verrà impiegata una sola per tutti, tranne che Aulla e Fosdinovo che per motivi tecnici e burocratici non sono rientrati nella funzione. Per loro, per spirito di solidarietà e di unione, principi che questo Ente promuove, sono state condivise delle risorse in base alle normative vigenti, che saranno investite in altri progetti nei loro singoli territori”.

Ballerini anticipa un’ulteriore destinazione delle somme sul progetto "Dopo di noi" dedicato a persone che si trovano in situazioni particolari di fragilità: “L'Unione, previo bando "Partecipunione" del 2012, si era impegnata per sostenere l'iniziativa per 250 mila euro, dei quali, fino a pochi mesi fa, mancavano due rate per il saldo del conto. Grazie all'applicazione dell'avanzo abbiamo versato 100mila euro, 50mila dei quali in anticipo di un anno, chiudendo così la partita”.

Ma c’è anche l’attenzione dell’Unione alla funzione dello sportello unico per le attività produttive che ha sede nel comune di Aulla e che come funzione sta per essere certificata dalla regione: “E' una funzione importante che stiamo ottenendo grazie all'adesione di tutti i tredici i comuni. L'avanzo ha permesso di intervenire sulle spese dello Sportello Unico azzerando i costi. Questo è un ulteriore beneficio poiché le amministrazioni potranno garantire il servizio ai loro cittadini ed impiegare le risorse risparmiate in altri progetti”.

In merito al resto dell'avanzo di amministrazione: “La cifra rimasta a disposizione – conclude Ballerini - sarà utilizzata entro la fine dell'anno o, al massimo, nel 2022. I sindaci della giunta dell'Unione riprenderanno un percorso di condivisione per gestire i soldi che saranno spesi su tutto il territorio tramite interventi mirati. Se non ci fosse l'Ente Unione dei Comuni queste cose non sarebbero possibili e le spese da sostenere per le amministrazioni sarebbero enormi. Ora, invece, possiamo agire con tranquillità andando a distribuire benefici sui singoli bilanci”.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione - commenta il presidente dell'Unione dei Comuni, Roberto Valettini - Questo è un grande risultato e dimostra quanto questo Ente sia fondamentale per i comuni che ne fanno parte e per tutto il territorio. L'Unione c'è, e se ne può avvertire la presenza grazie all'ottimo lavoro degli uffici e dell'intera giunta dei sindaci che avrà conseguenze davvero importanti sull'operatività economica degli enti interessati che, oltre a ricevere un sostegno considerevole, potranno impiegare i propri fondi in altre opere fondamentali per le comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, uniti, al raggiungimento di questo obiettivo”.

Mi. Ca.