Lunigiana



Vietate le sagre in Lunigiana. Pinelli: “Decisione sofferta, ma ragionevole"

sabato, 3 luglio 2021, 22:06

“Dopo un confronto fra tutti i sindaci in giunta dell'Unione dei Comuni, abbiamo ragionevolmente deciso di non consentire l'organizzazione delle sagre da parte delle associazioni no profit fino al 31 agosto”. Lo dichiara Marco Pinelli, assessore presso l'UCML e sindaco di Podenzana.



Con apposite ordinanze emanate da ciascun sindaco, verrà dunque fatto divieto in tutta la Lunigiana di organizzare sagre paesane nei mesi centrali del periodo estivo che normalmente abbondano di feste.



“La decisione è maturata prima di tutto per tutelare e proteggere dai rischi provocati dalla pandemia gli organizzatori ed i volontari promotori degli eventi – spiega Pinelli - che si troverebbero ad operare in un contesto normativo complicato da rispettare ed in contesti non sempre adeguati, soprattutto se si considera che le sagre sono animate da personale volontario non professionista di ogni età”.



Ma non è solo questo il motivo della restrizione: “Essa può favorire indirettamente anche le attività ricettive duramente colpite dalla pandemia e che vanno in ogni modo sostenute. Non posso accettare che passi il messaggio che le sagre facciano necessariamente concorrenza sleale ai ristoranti”.



Il primo cittadino spiega che certamente la scelta non è stata facile poiché le sagre dei prodotti tipici "celebrate nel loro luogo di elezione" in Lunigiana rappresentano da anni un richiamo turistico importante ed occasioni di rilevanza sociale enorme per le comunità, dove si consolidano esperienze e rapporti interculturali ed intergenerazionali fondamentali, e si tramanda il patrimonio culturale immateriale che la tradizione delle sagre custodisce.



I sagraioli di Podenzana comunque non si fermano. Anche se salta la sagra del Panigaccio, l'11 luglio sarà presentato un importante evento per rivendicare i valori culturali, folkloristici, di convivenza e sostegno alle attività di ristorazione del territorio, in occasione della giornata della Festa Nazionale delle Pro Loco con la celebrazione in diretta streaming delle sagre di qualità riconosciute dall'Unpli: riconoscimento ottenuto in Senato a Roma nel 2019 dalla Sagra del Panigaccio,

Mi.Ca.