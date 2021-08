Lunigiana



A Mulazzo una raccolta fondi per il restauro del quadro della Madonna di Loreto

giovedì, 12 agosto 2021, 14:38

È il sindaco stesso, Claudio Novoa, ad estendere a tutta la popolazione l’invito a dare ognuno il proprio contributo per sostenere l’iniziativa: “Cari amici, voglio condividere con voi un'iniziativa culturale molto importante che merita attenzione e sostegno: una raccolta fondi portata avanti dagli Amici di Lusuolo, finalizzata a restaurare un quadro conservato nella chiesa del paese, raffigurante la Madonna di Loreto circondata dalle figure di S. Carlo Borromeo, S.Francesco, S.Antonio Abate e S.Girolamo, risalente alla fine del 1600 - inizio 1700”.

E naturalmente, anche il sindaco contribuisce per la sua parte: “Come amministrazione, abbiamo pensato di sostenere questo progetto dedicando la serata che mette in scena la Tosca a Mulazzo, con ingresso gratuito, ad una raccolta fondi in favore di questa iniziativa: pensare che sia anche l’occasione per contribuire a realizzare qualcosa di prezioso e utile alla nostra comunità ci deve rendere orgogliosi”.

Dunque, lo slogan della raccolta fondi è: “La cultura che aiuta a salvare l’arte e la bellezza” e si può partecipare direttamente con una donazione dal seguente link:

https://www.gofundme.com/f/salvare-l039arte-e-la-bellezza-e-possibile?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Mi. Ca.