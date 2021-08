A Tendola una panchina rossa in ricordo di Vanessa

Altri articoli in Lunigiana

domenica, 15 agosto 2021, 19:09

Ancora un appuntamento, mercoledì 18 agosto (ore 21), a Borgo di Mulazzo, e un titolo, Tosca di Giacomo Puccini, per Opera Lunae, il festival di musica lirica e del bel canto nella Lunigiana

domenica, 15 agosto 2021, 09:16

Proseguono tra la Lunigiana e l’Alta Val di Vara le attività sportivo-culturali dell’Alpinismo Lento L’ultima iniziativa, interamente all’aperto, nella notte delle stelle, si è sviluppata lungo un percorso illuminato dal sole fino a tarda sera

sabato, 14 agosto 2021, 14:47

Dalla Lunigiana ormai da tempo è stato lanciato l’allarme ungulati. I danni prodotti a terreni, colture e giardini privati dai cinghiali, hanno spinto associazioni e sindaci a chiedere interventi urgenti agli enti preposti

sabato, 14 agosto 2021, 13:26

Il dipartimento del servizio sociale dell’area non-autosufficienza e disabilità dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, lancia il corso di formazione per amministratori di sostegno

venerdì, 13 agosto 2021, 14:04

Nell’ambito di Scrittori in borgo mercoledì 18 agosto alle ore 18.30 Ilia Negri, docente di Statistica presso il Dipartimento di Scienze economiche dell’Università di Bergamo presso la quale è anche Presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia), dialogherà con Valeria Bucchetti, autrice del libro “Cattive immagini”

venerdì, 13 agosto 2021, 13:55

Pinelli fa riferimento al cantiere aperto in questi giorni in via Bora, presso la località Cuncia: sono in corso le operazioni di scavo, sostituzione della conduttura idrica e la realizzazione di nuovi allacci alle abitazioni