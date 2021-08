“Arte al castello” in memoria di Laura Lazzerini

Altri articoli in Lunigiana

martedì, 10 agosto 2021, 13:06

Sono in arrivo due nuovi medici in Lunigiana che entreranno a far parte dell’equipe multi professionale dell’unità funzionale “cure palliative”

martedì, 10 agosto 2021, 12:59

Si è tenuta, in questi giorni, la conferenza dell’Istruzione presso l’Unione dei Comuni lunigianese cbe ha assorbito ormai da anni la gestione associata della materia

martedì, 10 agosto 2021, 12:13

E’ finito in carcere S.A, il 50enne del paese che pochi giorni fa era stato sottoposto agli arresti domiciliari perché da anni malmenava la moglie

lunedì, 9 agosto 2021, 15:59

Avrebbe dovuto restare temporaneamente chiusa, per circa un mese, al fine di consentire lavori di manutenzione importanti, soprattutto sul filtraggio

lunedì, 9 agosto 2021, 15:54

lunedì, 9 agosto 2021, 15:52

Un fitto calendario di appuntamenti che riempiono le serate filattieresi anche nel mese di agosto, con una ricca offerta strutturata su tre filoni tematici: musica e folclore, bambini e famiglie, storia e cultura