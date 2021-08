Lunigiana



Attacco di FdI al comune di Filattiera: “Esige la Tosap nonostante le proroghe Covid”

martedì, 17 agosto 2021, 14:59

I due esponenti di Fratelli d’Italia, Emanuela Busetto e Floriano Barbieri, dopo aver rilevato un’incongruenza tra gli indirizzi di legge nazionali e la determinazione dirigenziale del comune di Filattiera, vanno all’attacco chiedendo di rivedere l’atto amministrativo.

“Abbiamo riscontrato una discrepanza tra la determinazione n. 73 emessa dall'amministrazione comunale ed il Decreto Rilancio 104/2020 convertito poi in legge 126 il 13 ottobre 2020 riguardante la Tosap”.

“La Tosap – spiegano gli esponenti FDI – è la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dichiarano ed è un tributo a favore dei comuni e delle province che colpisce quei beni privati che occupano proprietà demaniali, ovvero in cui risulti servitù di pubblico passaggio”.

L’oggetto del contendere sta in ciò: “La determina emessa dal comune di Filattiera riguardante l'occupazione del suolo pubblico chiede la riscossione coatta per gli anni che vanno dal 2017 al 2020. L'intera cifra che, comprensiva delle spese di notifica, si aggira intorno a poco più di 2000 euro, considera l'intero 2020 esigibile in maniera immediata, mentre il decreto Semplificazione rimanda la data con proroghe da ottobre a dicembre. Motivo per il quale le somme per il 2020 non possono essere esigibili nell'immediato”.

“Ma vi è un altro punto dolente – proseguono Busetto e Barbieri - che è quello relativo alla cifra richiesta: parte del 2020 deve essere escluso dall'esigibilità sempre in virtù del decreto sopra citato. Siamo consapevoli che la cifra totale sia piuttosto irrisoria ma il nostro pensiero va a coloro che, durante i lunghi mesi di chiusura, hanno lavorato poco e non riteniamo corretto richiedere ora cifre non dovute a scadenze legalmente non pertinenti”.