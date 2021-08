Lunigiana



Claudio Ricciardi: dalla Lunigiana alla costa, 660 mila euro a bilancio per gli interventi sulla viabilità provinciale

venerdì, 13 agosto 2021, 09:19

Ammontano a 400 mila euro le risorse che provengono dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020 e che il consiglio provinciale ha destinato al bilancio 2021 per intervenenti sulla viabilità. La somma va ad aggiungersi agli ulteriori 220 mila euro già stanziati per lo stesso fine, per un totale di 660 mila euro destinati alla viabilità provinciale.

A darne notizia è Claudio Ricciardi, consigliere provinciale con delega alla viabilità e capogruppo di maggioranza del comune di Fivizzano.

Secondo Ricciardi, la sinergia tra comuni e province è una componente che nei prossimi anni dovrà essere sempre più forte: “L’intervento di sgombero della frana che ostruiva la strada provinciale SP17 nei pressi della

frazione di Moncigoli del comune di Fivizzano, terminato la scorsa settimana, ne è l’esempio”.

Detto questo, Ricciardi spiega anche le criticità che gravano sull’ente Provincia che ha competenze amministrative e tecniche per provvedere alla progettazione e all’affidamento dei lavori, ma che è carente per risorse umane: “Ciò che è insufficiente e rende di fatto impossibile procedere alle pratiche di affidamento, progettazione e lavori, è il numero del personale addetto rispetto al numero davvero notevole di gare che dobbiamo espletare”.

“Quella del personale – spiega Ricciardi - è una carenza che purtroppo la nostra provincia, come altre del resto d’Italia, si porta dietro da anni, ed è legata al blocco decennale delle assunzioni e alla riforma delle province del 2014, con il dimezzamento del personale in servizio”.

Ricciardi affronta inoltre il tema caldo della Reggio-Fivizzano-mare: “Credo che i due maggiori interpreti regione e provincia ad oggi non siano stati nemmeno interpellati e ciò porta la questione a perdersi in un limbo fantasioso con poche speranze di concretezza”.

Molto più realistico, secondo Ricciardi, è invece il bisogno di un collegamento del territorio fivizzanese con l’autostrada esistente “Ilnostro capoluogo ha bisogno di un collegamento veloce con l’autostrada; il tratto Fivizzano Cormezzano presenta criticità con curve e strettoie che la rendono pericolosa e poco scorrevole”.

Da qui, il proposito: “L’impegno dell’amministrazione comunale nei prossimi mesi dovrà essere quello di riprendere la progettualità con ANAS per migliorare la variabilità sulla strada statale SS.63 per arrivare ad un collegamento veloce e sicuro con Aulla”.

Non solo: “Altro punto fondamentale dovrà essere quello di reperire risorse per terminare la famosa Variante sulla strada regionale SR445 della Valle del Lucido, che porterebbe a togliere il passaggio dei mezzi pesanti dal borgo di Gragnola”.



Ecco nel dettaglio i principali interventi previsti sulla viabilità provinciale e finanziati per la somma totale di 660 mila euro:



• 20 mila euro per la SP 72 Tendola, Fosdinovo per indagine e progettazione su frana

• 50 mila euro per la SP 32 (strada bianca) a Mulazzo sul confine regionale, per manutenzione straordinaria

• 45 mila euro per la SP 63 località Guinadi a Pontremoli per manutenzione straordinaria del ponte

• 30 mila euro per la SP 18 di Bigliolo ad Aulla per intervento di ripristino della scarpata di valle

• 20 mila euro per la SP 58 Ugliancaldo a Casola in Lunigiana per indagini e progettazione su frana

• 40 mila euro per la SP 59 di Vinca a Fivizzano per installazione barriere

• 50 mila euro per la SP 65 dir, per ripristino funzionalità attraversamento e per manutenzione straordinaria dosso sulla SP 37 a Zeri

• 15 mila euro SP 61 Canossa a Mulazzo per progettazione attraversamento e installazione barriere

• 20 mila euro per la SP 73 Gragnana a Carrara per progettazione e indagine relativa a due frane

• 20 mila euro per la SP 10 località Pian di Molino per progettazione e indagine relativa a cedimento

• 180 mila euro per la SP 72 dir di Comano per la sistemazione della frana



• 150 mila euro per la SP 17 Posara e SP 41 di Pognana a Fivizzano per sistemazione frane







M.C.