Lunigiana



Cristian Petacchi: “Tra tanti ostacoli, ho dato un volto nuovo al comune di Zeri”

mercoledì, 11 agosto 2021, 19:17

di michela carlotti

Il sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, a meno di un anno dalla fine del suo mandato amministrativo iniziato con la vittoria elettorale del giugno 2017, ha deciso di raccogliere i frutti del suo lavoro e, soprattutto, di mostrarne i risultati.

Frutti ed esiti che dovrebbero essere immediatamente visibili a tutti senza il bisogno di indicarli ma Petacchi vuol essere sicuro, come lui stesso afferma, che non sfuggano nemmeno agli occhi più "pregiudizialmente prevenuti".



Di chi sono questi occhi prevenuti accecati da pregiudizio? Chiediamo in apertura d'intervista al primo cittadino di Zeri che preferisce partire da altre considerazioni.

“Dall'inizio del mio mandato, ho profuso tutte le energie possibili per dare un'immagine nuova al comune di Zeri ed investire nel miglioramento diffuso del suo territorio".

C'è "un prima e un dopo" del comune zerasco, che a Petacchi preme assolutamente evidenziare, e lo fa senza remore: "E' giusto far sapere o ricordare che al nostro ingresso, all'indomani del 12 giugno 2017, quando io e i miei consiglieri siamo entrati fisicamente negli uffici abbiamo trovato un degrado indescrivibile: escrementi di topo, sporcizia, muffe da umidità, sudiciume, ragnatele, caduta di acqua negli uffici, nelle scale e nei corridoi".

Perché c’era quest’incuria proprio a palazzo comunale che è simbolicamente la casa di tutti i cittadini? Petacchi non ha esitazioni nel rispondere: "E' frutto di grande menefreghismo" e si riferisce alle amministrazioni che lo hanno preceduto nel governo dell'ente ma anche ad una perdita evidentemente progressiva di attaccamento all'ente da parte di chi ci lavora.

Una critica certamente non morbida, questa del sindaco e glielo facciamo notare, ma lui risponde che far finta di niente o convincersi che le cose siano sempre andate bene, è un atteggiamento che non giova, non gli si addice ed anzi, lo innervosisce.

Apprezziamo la schiettezza del primo cittadino, certamente non usuale tra i politici cui siamo abituati con il loro ricorso al linguaggio da copione, politicamente corretto: Petacchi invece vuol dire le cose come stanno, assumendosene le responsabilità sapendo di essere e di operare nel giusto.

“Quando si arriva a negare le evidenze, a dire che non è cambiato nulla, significa fare ostruzionismo nei confronti di chi lavora e s'impegna con serietà e significa anche remare contro il bene del paese e di tutti i suoi cittadini. Allora è opportuno tirare una riga sugli errori e mettere in chiaro tutte le situazioni".

E con queste dichiarazioni, il sindaco ha in pratica risposto alla nostra prima domanda palesando tutto il suo disappunto: non si può piacere a tutti, è vero. Ma a Zeri la questione è un’altra, secondo il sindaco. C’è un problema di mentalità: “A Zeri, purtroppo, c’è ancora troppa incoerenza, ipocrisia, ostruzionismo incomprensibile e immeritato anche da chi meno te l’aspetti e che invece dovrebbe lavorare e collaborare con obiettività e lealtà. Una zavorra enorme per la rinascita di un territorio meraviglioso come il nostro”.

Difficoltà che si aggiungono, dunque, alle difficoltà già insite nello svolgimento dell’incarico istituzionale, ma al di là di certo nervosismo e delusione, Petacchi è determinato a dimostrare a tutta la comunità il suo impegno e la sua determinazione: “Lo devo a tutti quelli che ci hanno votato e a tutti i cittadini del comune”.

Così Petacchi ci racconta di aver sanato un bilancio disastroso: “Cassetti pieni di debiti da pagare anche verso altri enti e privati, ingiunzioni bancarie, pignoramenti, fornitori che bussavano, debiti fuori bilancio, spese legali da pagare per cause inutili e palesemente perse in partenza”.

Il sindaco ci spiega anche la difficoltà affrontata nel ritessere buoni rapporti e riprendere la collaborazione interrotta con gli altri enti sovra-comunali. E poi ci elenca una corposa serie di azioni, interventi, opere, messe in campo in questi anni per ridare lustro al territorio comunale e renderlo attrattivo per il turismo oltreché per i residenti.

A partire dal restyling di palazzo comunale con nuove dotazioni, attivazione della wi-fi, arredi, infissi ed uffici totalmente nuovi. E poi i numerosissimi interventi sulla viabilità e per la sicurezza stradale. Segnaletica, manto stradale, parcheggi, strisce pedonali, guard rail, interventi sulle strade di raccordo ed anche nelle frazioni e sulle strade interne.

“Abbiamo ereditato una situazione direi imbarazzante ma stiamo facendo un lavoro enorme ed abbiamo trovato risorse e finanziamenti per farlo. Abbiamo pagato i debiti, abbiamo ridato una faccia al comune e al territorio. E non ci siamo mai fermati, nonostante la pandemia. Abbiamo costruito – aggiunge Petacchi - un campetto polivalente che è molto richiesto dagli sportivi, stiamo costruendo tre parchi gioco bellissimi, siamo intervenuti sull’acquedotto e molto altro ancora”.