Lunigiana



Don Gnocchi ancora chiusa. L’opposizione fivizzanese: “Il sindaco dia informazioni alla popolazione”

lunedì, 9 agosto 2021, 15:59

di Michela Carlotti

Avrebbe dovuto restare temporaneamente chiusa, per circa un mese, al fine di consentire lavori di manutenzione importanti, soprattutto sul filtraggio. Dopo dieci mesi di covid la struttura Don Gnocchi di Fivizzano aveva necessità di essere ripulita con un'adeguata sanificazione per poter ripartire in maniera sicura e con tutte le garanzie, senza nessuna perdita di posti di lavoro.

Questo, secondo quanto aveva dichiarato il sindaco Gianluigi Giannetti a fine giugno, tentando di smorzare i nascenti allarmismi sull’ipotesi di chiusura del Polo riabilitativo.

Puntuale come una sveglia svizzera, il gruppo di opposizione “Alternativa per il futuro” chiede conto della situazione. “Dopo più di un mese dalla chiusura, non è stata comunicata alcuna novità e la popolazione del territorio ci ha contattato esprimendo preoccupazione. Ribadiamo, come fatto più volte in Consiglio comunale - spiega il gruppo - che non possiamo prescindere dalla funzione riabilitativa della struttura Don Gnocchi, anche in virtù di quanto è stato sacrificato nel nostro ospedale che con i nuovi piani attuativi locali ha perso lo status di “ospedale di zona”.

“Non si spiega – incalza il gruppo - come possa protrarsi ancora questa chiusura se la motivazione sta nella sola attività di sanificazione che dopo 35 giorni dovrebbe essere già stata ampiamente svolta”.

Da qui il dubbio del gruppo: “O la motivazione reale della chiusura è un’altra e quindi il sindaco rettifichi la sua uscita sui giornali, oppure che vengano comunicate le reali tempistiche della ripresa dell’attività di riabilitazione: delle due l’una”.

“Come già avvenuto in precedenti episodi – conclude il gruppo- dobbiamo constatare che questa amministrazione non comunica con la popolazione, creando timori e incertezze in un ambito come la sanità che in tutti questi anni ha già subito numerosi e gravi tagli nei servizi. Per questi motivi, come in passato, chiederemo alla maggioranza di chiarire tutti questi dubbi presentando un’interrogazione in consiglio comunale”.

Michela Carlotti