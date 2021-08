Lunigiana



Editoria: il "Taxi Milano 25" a Torano Notte e Giorno, la magica Zia Caterina nel borgo dei cavatori

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:12

Il "Taxi Milano 25" di Zia Caterina fa tappa nel salotto culturale di Torano Notte e Giorno. Nuovo appuntamento giovedì 5 agosto (inizio ore 21.00) nella piazzetta del borgo dei cavatori per la presentazione del libro "Taxi Milano 25" di Alessandra Cotoloni che racconta la storia di dolore, amore e solidarietà di Zia Caterina Bellandi.

La storia di Caterina è una storia d'amore, quella verso il suo compagno Stefano morto di cancro ai polmoni. Lui in realtà era il taxista di Milano25; lei ha ereditato il taxi come dono d'amore e lo ha voluto trasformare in un luogo magico, in una piccola oasi incantata che oltre a svolgere il normale servizio pubblico del taxi, effettua corse gratuite per l'ospedale a favore dei familiari e dei bambini malati di tumore, quelli che lei chiama i suoi SuperEroi, e che fa dipingere sul taxi, facendoli diventare dei personaggi da fumetto dotati ognuno di superpoteri che li rende invulnerabili.

I SuperEroi di Zia Caterina sono ragazzi speciali, bambini e bambine straordinari che tutti i giorni sfidano mali crudeli e affrontano insopportabili dolori con la voglia di vivere e di vincere la loro battaglia. A Torano, per raccontare la sua esperienza, ci sarà naturalmente anche Zia Caterina. Gli appuntamenti del salotto culturale accompagnano la rassegna d'arte contemporanea in corso nel borgo di Torano.

Piazze ed aie, vicoli e cantine che odorano di vecchie botteghe, sono i luoghi deputati ad ospitare le opere di 27 artisti, italiani e stranieri, selezionati dal Comitato Pro Torano per animare, con il linguaggio dell'arte, il paese ai piedi delle bianche cave di Carrara. La rassegna è patrocinata da Comune di Carrara, Consiglio Regionale della Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Fondazione Marmo.

La direzione artistica è curata da Emma Castè. Ecco tutti gli artisti impegnati a Torano Notte e Giorno: Achille Pardini, Alberto Gasparotti, Carmen Bertacchi, Dale, Elena Saracino, Francesca Menconi, Gian Carlo Pardini, Ilaria Adrastea Bertagnini, Lorenzo Maggiani, Luciana Bertaccini, Michele Monfroni, Silvana Rota, Stefano Graziano, Silvana Pianadei, Fronteacciaiocromato, Maria Elisabetta Cori, Maria Gasparotti, Rossana Rotondi, Oxsana La, Domenico Pellegrino, Carlo Galli, Masa Paunovic, Davide Giananti, Pablo Damian Cristi, Patricia Glauser, Piergiuseppe Pesce.

Per informazioni vai alla pagina Facebook @ToranoNotteEGiorno