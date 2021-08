Lunigiana



Emiliano Poddi a Scrittori in borgo

giovedì, 19 agosto 2021, 12:03

Sabato 21 agosto, alle ore 18.30, in Piazza Camposanto Vecchio nel borgo di Fosdinovo, Emiliano Poddi, autore teatrale e narratore, dialoga con Alberto Rollo per raccontare il suo nuovo romanzo “Quest’ora sommersa” edito da Feltrinelli. Il romanzo prende spunto dall’inquietante figura di Leni Riefensthal, la “regista di Hitler”, che a cent’anni scende ancora sott’acqua a fotografare la fauna ittica dei mari del Sud. È in quello scenario incantato che incontra Martha, biologa marina. C’è qualcosa che lega queste due donne. C’è qualcosa per cui il passato ritorna a porre domande alle quali Martha deve rispondere. Il male e l’arte, la scienza e la fascinazione del bello, la storia e il destino dei suoi protagonisti. Emiliano Poddi si è immerso, metaforicamente e non, nel mare in cui tutto appare trasparente e non lo è. Alberto Rollo, funzionario editoriale e scrittore, svolge una incessante opera di divulgazione della narrativa italiana. Poddi e Rollo offriranno al pubblico spunti di riflessione interessanti e capaci di suscitare inedite letture della realtà. L’ingresso è gratuito e i posti sono prenotabili via mail a biblioteca@comune.fosdinovo.ms.it