Lunigiana



Estate a Filattiera: nuova raffica di eventi per tutto il mese di agosto

lunedì, 9 agosto 2021, 15:52

di michela carlotti

Prosegue la raffica di manifestazioni ed eventi estivi organizzati dal comune di Filattiera nel rispetto delle norme anticovid.

Un fitto calendario di appuntamenti che riempiono le serate filattieresi anche nel mese di agosto, con una ricca offerta strutturata su tre filoni tematici: musica e folclore, bambini e famiglie, storia e cultura.



Il "Filattiera Folk", festival organizzato dal direttore artistico Eddy Mattei, alla sua seconda edizione che vede la presenza di artisti di fama nazionale nelle date del 8, 16, 17, 20 e 22 agosto nella piazza del Castello di Filattiera, mentre la sera di ferragosto il festival si sposterà a Ponticello.



Due serate per bambini: il 10 agosto con lo spettacolo dei burattini della famiglia Maugeri ed il 18 agosto con il gran spettacolo teatrale di Officine Tok.



Quattro serate culturali. Due di queste dedicate alla presentazione di libri: una particolare ricerca sui soprannomi delle famiglie filattieresi curata da Pietro Leoncini, marito del sindaco Annalisa Folloni, ed un giallo dell'autore Cristian Pizzati, originario del posto, intitolato "Campi grigi Fiori rossi". Altre due serate saranno inoltre dedicate alla storia e alle leggende locali sotto la guida del noto e stimato studioso lunigianese Riccardo Boggi.



In programma anche una serata dedicata alla memoria del compianto professore Germano Cavalli, organizzata dall'Istituto valorizzazione castelli per il 12 agosto.

Ma anche appuntamenti con il CAI sezione di Filattiera e con la cooperativa lunigianese Sigeric, qualificata nel settore turismo.



"Abbiamo fatto questa scelta coraggiosa - ha dichiarato il sindaco Annalisa Folloni - per offrire la possibilità di stare insieme e trascorrere serate piacevoli anche ai numerosi turisti presenti".

Tutti gli eventi saranno supportati dalla presenza dell’associazione di protezione civile Alfa Victor.