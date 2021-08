Lunigiana



Eventi: stelle di marmo, show dei fuochi d'artificio sulle cave di marmo illumina la città di Carrara

sabato, 7 agosto 2021, 14:59

I fuochi d'artificio illuminano le cave di marmo di Carrara in occasione di Torano Notte e Giorno. La rassegna d'arte contemporanea promossa dal Comitato Pro Torano per la direzione artistica di Emma Castè ospitata nel suggestivo borgo dei cavatori di Carrara, è pronta a vivere martedì 10 agosto (alle 22.00) un'altra serata magica all'insegna della contemporaneità delle opere d'arte in esposizione, del folklore, della cucina tradizionale e della festa con lo spettacolo pirotecnico a scandire la 23esima edizione. Lo spettacolo pirotecnico è organizzato Calacata Borghini.

Per raggiungere il paese di Torano il Comitato Pro Torano ha messo a disposizione un servizio navetta da Carrara zona parcheggio San Martino (fermata all'interno del parcheggio dietro l' ex tribunale) e tragitto via Ulivi zona teatro Animosi, inizio corse ore 19,00 ogni 15 minuti. Ultima corsa da Torano per il rientro ore 23,45. Per partecipare all'evento, all'interno del paese, è obbligatorio indossare la mascherina. La rassegna è patrocinata patrocinato dalla Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Fondazione Marmo, la rassegna L'ingresso è libero. Info su Facebook@ToranoNotteEGiorno

