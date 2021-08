Lunigiana



FdI attacca la giunta Giannetti: “Minoranza assente? Non le avete permesso di partecipare!”

sabato, 21 agosto 2021, 13:08

di michela carlotti

Da qualche giorno fioccano scintille tra maggioranza e opposizioni: il sindaco Gianluigi Giannetti e la sua giunta accusano i consiglieri di minoranza di essere stati assenti nell’ultima seduta consigliare in cui si votavano grandi cifre per investimenti importanti nel territorio comunale.

Un’assenza incredibile, secondo la giunta, mentre la minoranza sostiene le sue ragioni oggi difese anche dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia che appoggia il gruppo consigliare Alternativa per il Futuro guidato da Alessandro Domenichelli.

Il responsabile FdI comunale, Giuseppe Oddoni, fa innanzitutto notare che la seduta consigliare in questione era stata convocata in pieno periodo di ferragosto, alle ore 15 del 17 agosto e che pertanto non dovrebbe meravigliare l’assenza di tanti consiglieri.

Ma, ovviamente, non si tratta solo di questo, ovvero di vacanze estive: “In tutti i consigli comunale fin’ora tenuti – afferma Oddoni - non è mai mancata la minoranza ed è il caso di sottolineare che il consigliere Domenichelli, benché impossibilitato a presenziare fisicamente a causa della quarantena Covid, aveva espressamente chiesto di poter partecipare in modalità remota. Questa gli era stata dapprima concessa ma poi negata per bocca del segretario in persona, a causa di problematiche tecniche”.

“È stato chiesto – spiega Oddoni - di rinviare la seduta per permettere al capogruppo Domenichelli di partecipare ma la richiesta non è stata accolta: forse per non incorrere nella “scomunica” del prefetto che aveva già ripreso l'amministrazione per i ritardi nell'approvazione degli equilibri di bilancio. Ma certo queste cose si sono ben guardati dal dirle in apertura di consiglio. Solo allora, di comune accordo, come atto di formale protesta, i consiglieri di minoranza hanno deciso di non presenziare”.

Assenti, dunque, Stefania Baldassari del gruppo di Domenichelli e Mirco Moscatelli.

L’intera circostanza, secondo Oddoni: “Altro non è che la cartina tornasole di quanto hanno saputo fare in due anni di lavoro: solo protervia, livore ed un’incapacità cronica di fronte ad una minoranza aumentata nei numeri, a causa della loro incapacità di stare insieme anche quando vincono. Una minoranza che li ha inondati di mozioni e interpellanze costruttive e che loro, con un’ostinata superbia, hanno sempre bocciato per poi appropriarsene tempo dopo”.

Una critica velenosa che prosegue così: “L’elettorato ormai ha aperto gli occhi davanti alle vostre alchimie di palazzo (ricordiamo il vergognoso passaggio in maggioranza della consigliera Giovanna Gia) alle vostre inettitudini, alle vostre mancanze”.

Infine, Oddoni torna sull’avanzo milionario di amministrazione che, unitamente alla variazione di bilancio approvata nell’ultimo consiglio comunale, andrà a finanziare investimenti per 1.727.651,07 euro.

“Un’amministrazione che accantona più di un milione di euro – afferma Oddoni - non è una buona risparmiatrice ma una cattiva investitrice: quei soldi potevano essere usati, nei tempi corretti, per la viabilità, la sanità, le terme di Equi”.

“A proposito – conclude Oddoni - quando finiranno i lavori di ricostruzione del palazzetto di Fivizzano? A quest’ora avreste dovuto costruire uno stadio olimpico e invece sta andando tutto in rovina, eppure i soldi dell’assicurazione sono arrivati da un bel po’: che fine hanno fatto? E quali sono i vostri progetti a breve e medio termine, profumi e improbabili simposi a parte?”