Lunigiana



Giani inaugura la ciclopista della Lunigiana

domenica, 8 agosto 2021, 14:02

E’ stato il presidente Eugenio Giani questa mattina a inaugurare pedalando la pista ciclabile della Lunigiana che collega Pontremoli con Mulazzo, Filattiera, Villafranca e Bagnone. Insieme a lui i sindaci di Pontremoli, Lucia Baracchini, di Filattiera Annalisa Folloni, di Mulazzo Claudio Novoa e il vicesindaco di Bagnone Daniele Lombardi. Una festa che ha coinvolto anche molti cittadini e cicloamatori.

La ciclopista della Lunigiana, è stata finanziata dalla Regione Toscana con il Fondo sociale europeo attraverso il GAL.

“Credo nella mobilità dolce come quella ciclistica – ha detto il presidente Giani – Sosteniamo pertanto le strategie che la incentivano e la Regione ha tra le sue priorità l’incremento e la promozione di tutti gli aspetti della mobilità sostenibile. Sono sempre felice di inaugurare nuove piste ciclabili che sono ancor più apprezzate se inserite in un contesto bello come quello della Lunigiana, in cui possiamo godere di paesaggi mozzafiato e della natura. La Lunigiana è la prima tappa della via Francigena in territorio toscano per chi arriva da nord e questa nuova pista contribuirà allo sviluppo del turismo slow, amico dell’ambiente e del buon vivere, che i visitatori della nostra regione dimostrano di scegliere sempre di più".