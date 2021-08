Lunigiana



Gli appuntamenti culturali di Villafranca con Dante & C.

mercoledì, 25 agosto 2021, 10:02

Di seguito si pubblicano gli appuntamenti culturali della settimana, a Villafranca in Lunigiana. Venerdì 27 agosto alle 21 si terrà il consueto incontro dantesco nel chiostro di San Francesco in compagnia degli amici del Clsd e del Comitato Il Chiostro: ospite speciale e relatore della serata sarà il Prof. Leonardo Ricci con il suo intervento, "Dante e la Scienza", visibile anche su diretta, Fb sulla pagina ufficiale del comune di Villafranca e in presenza se in possesso del Green pass.

Sabato 28 agosto alle 18:30 avrà luogo l'inaugurazione del pannello didattico donato dal Rotary Club per il parco dantesco di Malnido. Saranno presenti il sindaco, l'amministrazione, il presidente

della Manfredo Giuliani, il Prof. Benelli, e il presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi, Mirko Manuguerra. L'inaugurazione si terrà in piazza San Nicolò, all'ombra del campanile.

Domenica 29 agosto, alle 21, sarà invece la volta della Serata Lunigianese di Villafranca organizzata dall'Istituto Valorizzazione Castelli: relatore della serata sarà il Dott. Mirko Belfiore, con

"Malnido : una memoria condivisa". L'appuntamento è in piazza San Nicolò. In caso di maltempo, l'incontro avrà luogo al Salone Voltato del Museo Etnografico della

Lunigiana.

Per partecipare, in entrambi i casi, sarà obbligatorio il Green pass. incontro dantesco nel chiostro di San Francesco in compagnia degli amici del Clsd e del Comitato Il Chiostro: ospite speciale e relatore della serata sarà il Prof. Leonardo Ricci con il suo intervento, "Dante e la Scienza", fruibile sia su diretta Fv che in presenza, con obbligo di Green pass.