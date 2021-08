Lunigiana



“I nostri mari del sud”: una spy story tra la Lunigiana e l’Europa degli anni venti

sabato, 21 agosto 2021, 19:09

È uscito il nuovo romanzo del medico ginecologo aullese Matteo Manzin, “I nostri mari del sud” che sarà presentato domenica 22 agosto alle 18.30 in occasione della 17esima kermesse di Montereggio dedicata al libro.



Il dottor Manzin ha lavorato per anni presso l’ospedale S.Andrea di La Spezia. Dopo il suo primo romanzo “Garden in the sky with diamonds” edito nel 2019, il medico-scrittore dopo due anni prova dunque a replicarne il successo.



Si tratta di un sequel che si lega al primo romanzo e che trova ambientazione nella Lunigiana della seconda metà degli anni venti segnata, come tutta la nazione, dall’avvento del regime fascista.



Protagonista è il giovane medico condotto di Aulla, Maurizio Perrone, contrario al fascismo e che si troverà molto presto al centro di una spy story. Anche in questo romanzo, come nel primo, il protagonista è affiancato dalla bella Elisabeth con la quale si ritrova, pur temendo il contrario, dopo sei anni da quando si erano conosciuti.



Ed è proprio Elizabeth che trascinerà il protagonista in una nuova avventura, questa volta alla ricerca di preziosi dipinti d’autore. Su questa scia, le vicende dei due personaggi si sviluppano oltrepassando i confini della cittadina lunigianese per approdare nel più ampio orizzonte europeo, dove entrambi entrano in contatto con antifascisti emigrati oltralpe.



È così che il romanzo diviene, come lo definisce l’editore Giuseppe Chiappini, “La metafora del bisogno individuale e collettivo di un mondo in armonia con la natura e di una società giusta e solidale”.



La nuova spy story del dottor Manzini è un ulteriore omaggio che l’autore rende alla terra di Lunigiana che fa da sfondo alla fitta trama che da quella terra si dipana.



Ciò che Manzin offre con il nuovo libro è, dunque, l’interessante intreccio di realtà e finzione in una trama accattivante che evolve dalla Lunigiana verso mete storiche più significative dove fanno capolino personaggi politici ed artisti realmente vissuti.

M. C.