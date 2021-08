Lunigiana



Lavoratori della Don Gnocchi sul piede di guerra: la Cisl proclama lo stato di agitazione

venerdì, 20 agosto 2021, 14:13

A Fivizzano si contano i giorni, ma la struttura Don Gnocchi continua a rimanere chiusa.

Avrebbe dovuto essere una chiusura temporanea, di circa un mese, per consentire interventi di manutenzione e di sanificazione dopo dieci mesi di conversione in reparto covid.

Il primo cittadino, Gianluigi Giannetti, a fine giugno aveva garantito che si sarebbe poi ripartiti in tutta sicurezza e senza alcun pericolo riguardo ai posti di lavoro.

Ma oggi sulla questione interviene il segretario FP CISL, Enzo Mastorci, in difesa dei lavoratori che sembrano tutt’altro che tranquilli e rassicurati.

“Dopo oltre 50 giorni dalla chiusura, nonostante le segnalazioni e le richieste di incontro, non arrivano indicazioni sulla riapertura del centro riabilitativo Don Gnocchi e sul tipo di attività che tecnici, operatrici ed operatori sanitari andranno a fare”.

Mastorci ricorda che “Dal 1 luglio i dipendenti sono stati dirottati a Massa e La Spezia senza neppure assecondare le loro richieste, come invece era stato annunciato”.

“Alcune operatrici – spiega Mastorci - avevano surplus orari da smaltire dopo l’enorme sacrificio fatto per fronteggiare il covid ma ancora non sanno cosa faranno domani. I tecnici della riabilitazione, già prima di luglio,erano stati mandati a Marina di Massa e La Spezia, trasformati in pendolari da mesi senza nessuno riconoscimento economico. Di fronte a questa improvvisazione risulta impossibile per la lavoratrici e i lavoratori programmare la loro vita. La direzione deve fare chiarezza”.

Mastorci spiega i passi fatti dall’organizzazione sindacale: “Abbiamo chiesto alla Direzione Don Gnocchi di sottoscrivere un accordo che garantisse la ricollocazione su Fivizzano del personale che vi prestava servizio ma sono mancate le risposte. Il periodo delle ferie sta per esaurirsi ed è necessaria la convocazione di un tavolo congiunto tra la direzione Don Gnocchi, l’amministrazione di Fivizzano e la ASL perché è necessario sapere quale futuro avrà la struttura di Fivizzano e come potranno e dovranno organizzarsi le lavoratrici e i lavoratori”.

In conclusione, la CISL avvisa: “Di fronte a questo silenzio, stante la mancata convocazione del prefetto alla precedente dichiarazione dello stato di agitazione, organizzeremo nelle prossime settimane iniziative di protesta poiché il tema deve essere attenzionato da parte delle istituzioni”.