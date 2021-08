Lunigiana



Lega Fivizzano: "La strada statale SS63 è in pessime condizioni"

domenica, 29 agosto 2021, 14:44

Il partito Lega Salvini di Fivizzano evidenzia, in una nota stampa, il pessimo stato in cui versa la frequentatissima strada statale che collega Fivizzano al passo del Cerreto, sia dal traffico urbano che quello pesante.



In particolare, il partito fa riferimento agli smottamenti dell'inverno scorso, che hanno provocato la chiusura per lavori e al ricorso ad una corsia unica, penalizzando il traffico anche intenso della bella stagione, per i residenti e i turisti in transito.



"Nel mese di agosto- riferisce il partito - i lavori sembrano essersi fermati, comportando ulteriori rallentamenti nel ripristino della viabilità, e sono andati di pari passo con la chiusura della strada parallela che conduce sempre a Fivizzano passando dall'abitato di Moncigoli".



La lega critica quindi, il capogruppo della maggioranza Ricciardi e lo richiama sulla necessità di portare avanti, per esempio, il progetto della Reggio - mare:

"Per questi motivi - concludono i leghisti - chiediamo al sindaco quali siano i motivi del ritardo nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della SS63 e quando tornerà ad essere fruibile in entrambi i sensi di marcia senza l'uso del semaforo".