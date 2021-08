Lunigiana



L’opposizione “SiAmo Licciana”: “Contro il degrado servono controlli, non cartelli”

lunedì, 9 agosto 2021, 15:54

Mesi fa il sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni, aveva risposto al degrado ambientale causato dall’abbandono dei rifiuti, tempestando il territorio comunale di manifesti che riportavano la scritta “Vergognati” e le foto delle situazioni di inciviltà scattate nelle varie frazioni.

Ma questa politica non basta, secondo il gruppo di opposizione “SiAmo Licciana” composto da Francesco Micheli, Roberta Vallini, Andrea Galia, Martina Chiappini.

“Solo proclami e manifesti per Martelloni nel contrasto all’abbandono di rifiuti. All’isola ecologica di Tavernelle – spiega il gruppo - si sono accumulati rifiuti su rifiuti di ogni tipo. Certo la colpa principale sta nella maleducazione di quei cittadini che non rispettano le regole però il sindaco non solo non fa niente per limitare questi comportamenti ma li incentiva anche nel continuare a girarsi dall’altra parte evitando controlli efficaci”.

Il gruppo di opposizione richiama l’amministrazione comunale alle promesse fatte sull’installazione di dispositivi e dissuasori: “Nonostante i proclami non c'era nessuna telecamera o fototrappola di controllo sull’isola ecologica. Il risultato è ben visibile”.

Così il gruppo conclude: “Forse sarebbe l’ora che ci si accorgesse che scrivere “vergognati” su ogni spazio non è la soluzione per contrastare l’abbandono di rifiuti. Il degrado e la sporcizia a Licciana aumentano, servono controlli non cartelli!”.

Mi.Ca.