L’Unione dei Comuni della Lunigiana conferma gli investimenti nelle politiche educative e punta a migliore l’offerta scolastica

martedì, 10 agosto 2021, 12:59

Si è tenuta, in questi giorni, la conferenza dell’Istruzione presso l’Unione dei Comuni lunigianese cbe ha assorbito ormai da anni la gestione associata della materia.

Il programma educazione e scuola è esternalizzato per l’annualità 2021/22 all’associazione Cemea Toscana, esperta nel coordinamento gestionale e pedagogico e che partecipa attivamente alla redazione del Pez infanzia e alla formazione 0/6 anni.

Una voce unica che ben si applica a un territorio eterogeneo come quello lunigianese, secondo i sindaci dell’Unione, e che si traduce in progetti scolastici e di formazione che rendono le scuole lunigianesi capaci di coinvolgere alunni, docenti e associazioni in servizi educativi di alto livello.

“Come sindaci abbiamo scelto di dedicare 20mila euro per il coordinamento pedagogico zonale – spiega l’assessore all’Istruzione dell’Unione e sindaco di Filattiera Annalisa Folloni - investendo nel progetto della lettura ad alta voce, che negli anni scorsi ha dato grandi risultati nell’acquisizione delle capacità di linguaggio dei più piccoli. Ma abbiamo investito anche nella formazione degli insegnanti, andando ad offrire a tutto il territorio le stesse possibilità”.

“A fine anno – avvisa la Folloni - arriveranno risorse nuove dalla regione che serviranno per mandare avanti laboratori teatrali, uscite presso le biblioteche, azioni per ragazzi disabili e molto altro”. La Folloni parla di un piano che è già stato inviato e che scaturisce dai buoni risultati ottenuti fino ad ora: “Era giusto dedicarci a una programmazione destinata a raggiungere obiettivi importanti e necessari per l’istruzione nelle nostre scuole”.

“Una funzione importante, questa che l’Unione svolge in maniera associata - commenta il presidente dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana e sindaco di Aulla Roberto Valettini - e che ci rende forti nelle istanze che presto andremo a presentare alla regione per la tutela delle scuole lunigianesi. Le scuole di montagna, infatti, hanno bisogno di attenzione da parte degli enti preposti, affinché si eviti di dare una maggior spinta al fenomeno dello spopolamento che, al contrario, dobbiamo arginare”.

Un servizio, quello dell’istruzione che l’ente gestisce da tempo e che, secondo Valettini, ogni anno grazie a tutti gli strumenti messi a disposizione e intercettati dalla conferenza dell’istruzione, migliora sempre di più andando a implementare l’offerta educativa e scolastica locale “che non ha nulla da invidiare a quella delle grandi città o della costa”.

