L’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana da oggi diventa social

giovedì, 5 agosto 2021, 15:14

Sabato e domenica prossimi si inaugura la prima edizione di 'Opera Lunae', il festival di lirica e musica che per tutto il mese animerà i borghi e i castelli della Lunigiana

giovedì, 5 agosto 2021, 13:26

A Torano l'arte della provocazione si incontra tra sacro e profano. La 23esima edizione della rassegna d'arte contemporanea promossa dal Comitato Pro Torano in corso fino al 13 agosto resterà nella storia della manifestazione per la sua carica di provocazioni che si ispirano, come spesso l'arte fa, alla cronaca e...

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:34

Nella piscina inclusiva sarà applicato il metodo aquananda, ideale per i bambini con gravi difetti posturali o ipotonia del tronco, che grazie alla percorso in acqua riescono a stare seduti e si preparano al portamento eretto

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:12

Il "Taxi Milano 25" di Zia Caterina fa tappa nel salotto culturale di Torano Notte e Giorno. Nuovo appuntamento giovedì 5 agosto (inizio ore 21.00) nella piazzetta del borgo dei cavatori per la presentazione del libro "Taxi Milano 25" di Alessandra Cotoloni che racconta la storia di dolore, amore e...

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:12

Ne arriva solo uno dei 422 operai della Gkn, a Fosdinovo, ospite di Fino al cuore della Rivolta: a Campi Bisenzio dove sorge lo stabilimento non si possono allontanare in tanti, c'è da mantenere il presidio in una situazione surreale

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:59

Questa mattina verso le ore 10, è stato riaperto il ponte. Speriamo che vi sia un riconoscimento tangibile agli operai e ai tecnici, che hanno indefessamente lavorato in questi giorni