"Ma la Don Gnocchi quando riapre?"

mercoledì, 25 agosto 2021, 13:56

"Un mese fa quando avevamo alzato obiezioni sulla chiusura della Don Gnocchi a luglio - esordisce la Lega di Fivizzano - il sindaco ci aveva risposto sul fatto che presto avrebbe riaperto dopo aver svolto attività di sanificazione.

"Ad oggi - proseguono i leghisti - sono passati quasi 60 giorni e a questo punto ci sentiamo presi in giro. La struttura deve riaprire immediatamente e i dipendenti devono tornare a lavorare a Fivizzano. Ricordiamo che la nostra sanità è già stata, in questi anni, vittima di tagli selvaggi come la rimodulazione del nosocomio da Ospedale di Zona a Polo Riabilitativo, il reparto di pneumologia, la rianimazione. Perdere anche la Don Gnocchi, o un suo depotenziamento, sarebbero la mazzata finale".

"Un ulteriore aspetto fondamentale della struttura è l'attività di riabilitazione, sospesa da questo autunno durante il Covid, che oggi deve tornare a sostenere l'attività ospedaliera con importanti progetti e investimenti.

Se nei prossimi giorni la struttura non dovesse ripartire - incalza il gruppo Lega - ci rivolgeremo ai nostri Consiglieri Regionali presentando un'interrogazione interessando la Regione a proposito delle sorti della Don Gnocchi".

"Vogliamo – concludono i leghisti – che tutto riapra con le caratteristiche promesse, cioè riabilitazione, bassa intensità di cura (BIC) e Hospice".