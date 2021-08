Lunigiana



Macbeth in scena al Castello di Malgrate a Villafranca

giovedì, 19 agosto 2021, 12:01

Macbeth, una delle opere più famose scritte da Giuseppe Verdi, la decima del suo repertorio, va in scena sabato 21 agosto (ore 21), nel suggestivo Castello di Malgrate a Villafranca di Lunigiana, in programma nel cartellone di Opera Lunae, il festival di musica lirica e del bel canto nella Lunigiana.

Macbet, opera lirica in quattro atti, su libretto di Francesco Maria Piave, risente fortemente del dramma psicologico shakespeariano. Lungo e complesso fu il lavoro di Verdi tanto che ne fece due versioni: la prima debuttò il 14 marzo 1847 presso il Teatro la Pergola di Firenze, la seconda, e definitiva, fu rappresentata al Théàtre Lyrique di Parigi il 21 aprile 1865.

Per rendere Macbeth “adatto all’opera” Verdi e Piave dovettero accorciare drasticamente l’opera di Shakespeare e concentrarsi su alcune scene. Aggiunsero anche diversi nuovi passaggi per ottenere scene adatte alla musica-drammatica. In parte sono intervenuti nella trama: per esempio, assegnano tutte le decisioni del crimine alla persona di Lady Macbeth per creare il massimo effetto scenico. Nell’opera di Verdi, Lady Macbeth è il personaggio principale, mentre nel modello letterario questo ruolo era assegnato a Macbeth.

Per questa mise en espace il regista Andrea Battistini, con la collaborazione del maestro accompagnatore Giuseppe Bruno,ha coinvolto tre interpreti di grande esperienza: Pedro Carrillo, Rodica Frediani, Simone Frediani.

Si segnala che il recital lirico Le Voci e la Luna – serata di arie e duetti lirici famosi, in calendario a Virgoletta sabato 14, è rinviato a lunedì 23 agosto, sempre alle 18.30.

Si ricorda che l’appuntamento successivo è mercoledì 25 agosto (ore 21), nel Castello del Piagnaro di Pontremoli, con Otello di Giuseppe Verdi.

Opera Lunae è un progetto firmato dall’associazione culturale L’ospite inatteso, che si avvale della direzione artistica di Andrea Battistini e della direzione organizzativa di Cinzia Bertilorenzi.

Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo operalunae@gmail.com. Informazioni al numero 349 5549536

Per poter assistere agli spettacoli sarà necessario presenta