Lunigiana



Marini (FI): "Sulla Don Gnocchi la Cisl ha ragione. Il sindaco passi dalle parole ai fatti"

sabato, 21 agosto 2021, 14:03

La chiusura del Polo riabilitativo Don Gnocchi di Fivizzano, necessaria per la sanificazione post covid e per alcuni interventi di manutenzione, avrebbe dovuto terminare dopo un mese, a detta del primo cittadino.

I lavoratori che sono stati trasferiti in altre sedi della Fondazione, La Spezia o Marina di Massa, dopo cinquanta giorni vogliono certezze e la CISL ha dichiarato lo stato di agitazione.

Il coordinamento comunale di Forza Italia ha accolto di buon grado la decisione dell’organizzazione sindacale. Sul punto, così si esprime il coordinatore Vittorio Marini: “La richiesta deI sindacato Cisl di avere chiarezza per i lavoratori e le lavoratrici spostati in altre sedi ha suscitato la condivisione di Forza Italia. Così come la dichiarazione dello stato di agitazione dopo i 50 giorni dalla chiusura della strutture e vista l'imminente fine del periodo delle ferie”.

"È una iniziativa da condividere e da sostenere con tutto il supporto politico necessario. Non basta – prosegue Marini - che il sindaco si dichiari certo della riapertura nella dimensione operativa antecedente, occorrono fatti e non parole, ma purtroppo sono quelli che mancano".

Il sindaco Gianluigi Giannetti viene criticato da FI per quella che Marini definisce la subordinazione al PD: "A nulla sono servite le giornate di sensibilizzazione sulla sanità lunigianese. Ormai è chiaro che si sia trattato di una foglia di fico. Anche per il futuro, in vista del PNRR, non ci risulta che il Comune di Fivizzano e la Regione Toscana abbiano assunto alcuna iniziativa. L'immobilismo più totale".

Mi. Ca.