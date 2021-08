Lunigiana



Mastrini: “Con il PNRR arriva la più grande opportunità economica dal dopoguerra ad oggi”

giovedì, 12 agosto 2021, 14:05

di michela carlotti

Pur tra contestazioni ed obiezioni, sono in tanti ad aver lanciato il paragone tra il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed il piano Marshall: come nel secondo dopoguerra il piano politico-economico statunitense di ricostruzione coincise con uno stanziamento mai visto di risorse economiche destinate alla ricostruzione dei paesi alleati, oggi il PNRR riverserà sull’UE economie notevoli per la ripresa dei paesi membri dopo la devastazione pandemica.

“In Toscana – spiega il sindaco di Tresana Matteo Mastrini - arriveranno risorse per 12 miliardi di euro: questo significa, a livello di investimenti, avere la più grande opportunità di sviluppo del territorio dal dopoguerra ad oggi”.

È tempo di prepararsi, dunque, a questa opportunità: “Ad ottobre – spiega Mastrini - comuni, province e regioni dovranno presentare al governo le progettualità per i territori”.

E la politica, come si avvicina a questo appuntamento? Esiste un progetto complessivo, o esistono più progetti che abbiano una visione tale da scrivere il futuro del territorio lunigianese che ogni giorno soffre i disservizi e i disagi delle aree interne e di prossimità?

Sei sono le missioni del piano governativo di ripresa, e la Lunigiana deve proporre il suo “Next Generation Lunigiana”: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

“Vogliamo vivere qui, avere servizi, evitare che i giovani se ne vadano? – incalza Mastrini – Perché con il PNRR, chi non ha visione sarà certamente escluso: stop con i campanili e le politiche di retroguardia. Apriamoci alla partecipazione dei cittadini, raccogliamo le proposte e scriviamo cosa vogliamo per la Lunigiana”.

Ciò che propone Mastrini è una programmazione condivisa, partecipata, inclusiva del territorio nella sua totalità. Solo così si portano a casa le risorse per investimenti concreti e funzionali al rilancio della Lunigiana.

“Ma attenzione – avvisa Mastrini - non solo programmazione per la Lunigiana: non siamo un'isola. Tutto va considerato e fatto in un’ottica allargata, ampia e lungimirante, in connessione con gli altri territori, per restare collegati e favorire un reale sviluppo economico. E possiamo farlo ora, o mai più!”.

Di tutto questo, Mastrini parlerà nell’assemblea pubblica organizzata ad hoc per sabato 14 agosto, dalle ore 10.00 presso il parco Fiera di Barbarasco.