Lunigiana



Mastrini: "La Saccardi venga anche in Lunigiana a rendersi conto dei gravi danni causati dagli ungulati”

sabato, 14 agosto 2021, 14:47

Dalla Lunigiana ormai da tempo è stato lanciato l’allarme ungulati. I danni prodotti a terreni, colture e giardini privati dai cinghiali, hanno spinto associazioni e sindaci a chiedere interventi urgenti agli enti preposti.

Ma quali sono questi enti? Sul tema pare esserci parecchia indeterminatezza: i cittadini si rivolgono ai sindaci, i sindaci emettono ordinanze di abbattimento ma i tribunali le cassano.

È quanto lamenta il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, assessore alla protezione civile presso l’Unione dei comuni della Lunigiana: “I sindaci sono sostanzialmente inermi. Anche le segnalazioni alla regione Toscana non bastano più e le attività di controllo e gestione, messe e da mettere in atto, sono del tutto inefficaci”.

Mastrini spiega: “Servirebbero ordinanze di abbattimento ma non si possono fare. A dimostrazione di ciò, vi è la recente sentenza del TAR della Toscana del febbraio di quest’anno, che ha impugnato e dichiarato illegittima l’ordinanza di cattura e di abbattimento dei cinghiali emanata dal sindaco del comune di Gavorrano, contestandone l’incompetenza e quindi la violazione dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000 sulle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale. Si leggano poi i ben sei pronunciamenti in merito da parte della Corte Costituzionale sulla tassatività dell’impiego degli agenti provinciali”.

In questo quadro, la proposta di lasciare libera la caccia, lanciata dall’assessore regionale all’agricoltura, Stefania Saccardi, suona come una contraddizione.

A tal proposito, queste le dichiarazioni di Mastrini: “Se da un lato apprezziamo la proposta dell'assessore di lasciare libera la caccia al cinghiale tutto l'anno, dall'altro, in attesa che le intenzioni diventino legge, che si fa? Si lascia che i cinghiali devastino colture e giardini? Si lascia che si avvicinino a case e parchi?”

Mastrini, oltretutto, non ha gradito affatto l’assenza dell’assessore in Lunigiana a fronte delle visite da lei fatte invece in altri comuni toscani colpiti dal solito problema: “Abbiamo appreso che l'assessore Saccardi ha fatto visita ai comuni di Altopascio e Montecarlo incontrando Cia, Coldiretti, Unione agricoltori e istituzioni locali. Avremmo gradito, vista la situazione che la Lunigiana sta attraversando, fosse venuta anche da noi: i sindaci di ogni schieramento hanno già espresso, con note ufficiali alla regione e sulla stampa, le loro preoccupazioni per il proliferare devastante degli ungulati”.

Da qui, l’appello di Mastrini: “Chiediamo a gran voce all'assessore Saccardi di venire in Lunigiana per rendersi conto della gravità della situazione. La invitiamo fin da ora ad adottare misure urgenti e straordinarie per evitare che i cinghiali, la cui presenza è diventata invasiva, danneggino ancora agricoltori e privati. Così, non si può andare avanti”.

Mic. Car.