Lunigiana



"Opera Lunae": a Borgo di Mulazzo la ‘Tosca’ di Puccini

domenica, 15 agosto 2021, 19:09

Ancora un appuntamento, mercoledì 18 agosto (ore 21),a Borgo di Mulazzo, e un titolo, Tosca di Giacomo Puccini, per Opera Lunae, il festival di musica lirica e del bel canto nella Lunigiana.

Tosca, opera in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, prende spunto dall’omonimo dramma storico da Victorien Sardou, scrittonel 1887 appositamente per l’attrice Sarah Bernhardt. Puccini si era infiammato per quel soggetto dopo aver assistito a una recita teatrale e fece di tutto per trasformarlo in opera.

Anche per questa mise en espace il regista Andrea Battistini ha coinvolto un cast di cantanti e artisti di grande esperienza, con cui ha lavorato a lungo anche in altri allestimenti di opere liriche. Un connubio che farà rivivere la tormentata storia fra Floria Tosca, donna passionale e volitiva, e il suo amante Mario Cavaradossi, pittore dalle simpatie liberali e anticlericale convinto, ostacolati dal barone Scarpia, capo della polizia borbonica a servizio del papato.

Si ricorda che l’appuntamento successivo è sabato 21 agosto (ore 21), presso il Castello di Malgrate a Villafranca in Lunigiana, con Macbeth di Giuseppe Verdi.

Inoltre, il recital lirico Le Voci e la Luna – serata di arie e duetti lirici famosi, in calendario a Virgoletta sabato 14, è rinviato a lunedì 23 agosto, sempre alle 18.30.



Opera Lunae è un progetto firmato dall’associazione culturale L’ospite inatteso, che si avvale della direzione artistica di Andrea Battistini e della direzione organizzativa di Cinzia Bertilorenzi.

Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo operalunae@gmail.com. Informazioni al numero 349 5549536

Per poter assistere agli spettacoli sarà necessario presentare il green pass all’ingresso.