Operaio di Gkn a Fosdinovo: "Non siamo solo noi: anche gli operai di Texprint nella nostra situazione"

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:12

di francesca vatteroni

Ne arriva solo uno dei 422 operai della Gkn, a Fosdinovo, ospite di Fino al cuore della Rivolta: a Campi Bisenzio dove sorge lo stabilimento non si possono allontanare in tanti, c'è da mantenere il presidio in una situazione surreale. Gli operai servono tutti, guardati a vista da strane guardie armate, dotate di tirapugni e taser, messe alla porta dello stabilimento dagli operai precipitatisi lì dopo la mail di licenziamento e trovatolo occupato da queste guardie che al momento restano comunque sempre all'interno della recinzione. Il rischio è di un'azione di forza e di perdere il controllo della fabbrica. Una situazione da film. Per questo motivo arriva solo Moretti: serve anche mantenere viva l'attenzione, raccontare cosa sta succedendo e chiedere solidarietà. "Sono Rsu della Fiom e faccio parte del collettivo di fabbrica" si presenta Matteo Moretti, anche se a Fosdinovo a Fino al Cuore della Rivolta è di casa. "Strano essere qua a parlare e non tra il pubblico come al solito" scherza e poi inizia il racconto.

La loro è una storia di coraggio ma calata in uno scenario assurdo e irreale. Moretti racconta cosa è successo, anche se la vicenda è tristemente nota: licenziamento per mail senza che nessuno se lo aspettasse per via delle garanzie ricevute ai tavoli con l'azienda, mentre gli operai erano in ferie collettiva e concordata. L'appuntamento datosi in fretta e furia davanti allo stabilimento che trovano occupato da queste guardie al posto dei soliti portieri: sono dotati di una borsa dove scopriranno esserci dentro tasers e tirapugni. Non solo: fatte debite indagini, i ragazzi di Gkn scoprono anche trattarsi di persone con carichi penali pesanti. Grazie alla collaborazione col sindaco di Campi e delle Forze dell'Ordine, per ora gli operai riescono a mantenere fuori dallo stabilimento queste guardie, le quali comunque restano dentro la recinzione e scattano foto. "Ci siamo dati un Regolamento interno, io sono un manutentore. Gestiamo allarmi che arrivano in portineria, gestiamo la situazione dello stabilimento, cioè la sua messa in sicurezza, abbiamo un trattamento acqua reflue cioè gestiamo gli scarichi della lavorazione, olii emulsionanti, che devono essere vigilati e non lasciati in mano ai body gurd. Potremmo aver causato danni anche ai fiumi dove si scarica ma per fortuna non è successo perché la fabbrica ce la siamo ripresa e la stiamo gestendo" spiega Moretti.

Prima di spigare i fatti, Moretti fa il punto sulla situazione critica degli stabilimenti del settore e ricorda da dove nasce la fabbrica di Campi Bisenzio, vale a dire grazie a finanziamenti pubblici.

Prima di tutto fa un identikit di Gkn. "Non è una multinazionale arrivata di punto in bianco-fa il quadro-Ma è la Fiat di Firenze, la fabbrica di automobili di Torino, che prima era a Novoli dove ora c'è il tribunale, Università e il parco San Donato, costruita negli anni 30 e che poi nel 94 Fiat decise di dislocare vendendo la produzione di semiassi e giunti a una multinazionale: la Gkn la quale decide, attraverso fondi comunali, statali, europei, di costruire uno stabilimento a Campi Bisenzio. Nel 95 inizia la produzione , sono spostati fisicamente i macchinari e il personale, da Fiat a Gkn. E inizia la storia di questa multinazionale che ha 60.000 dipendenti nel mondo, nata nel 1700 dalla rivoluzione industriale. Poi-prosegue Moretti che descrive l'arrivo della speculazione finanziaria dentro la realtà industriale-Nel 2018 con scalata viene comprata da un fondo finanziario: Melrose è un fondo finanziario che compra, risana e rivende. In 5 anni si ripropongono di acquisire grandi aziende, risanarle (sembra bello, ma non lo è) e poi rivenderle. In questa rivendita non siamo entrati, così come non c'è rientrato lo stabilimento inglese e uno stabilimento tedesco. Gli altri stabilimenti rimasti nelle grazie del fondo, sono stati rivenduti a un competitor del settore e continueranno il loro lavoro".

A complicare tutto, il settore, illustra Moretti, sta attraversando una fase di passaggio dal motore a benzina diesel all'elettrico. Ma in realtà che le cose andavano male era già dopo il sistema Marchionne, con la rinuncia a parte dei diritti degli operai per avere in cambio maggior lavoro, ma di gran lavoro non si è visto.

"Ci dicevano "state tranquilli al limite faremo prepensionamenti, ci metteremo d'accordo". La situazione sembrava sotto controllo. Eravamo tranquilli" racconta. Ma poi arriva la mai con l'avviso del 223: la procedura di chiusura dello stabilimento era stata avviata. Poi la rabbia e l'incredulità, i cancelli forzati con la cacciata di quegli strani body guards. La volontà del fondo, dice Moretti, è dislocare altrove: non solo est Europa ma anche in Francia, in Germania in Spagna. Si tratterebbe infatti solo di un'operazione finanziaria fatta per alzare le quotazioni di uno speculatore "che guadagna sulla pelle dei lavoratori". "La Toscana che per ora a parole ci sta venendo dietro-prosegue l'operaio- dice che utilizzeranno tutte le leggi e i fondi per garantire la continuità produttiva. Ci spiegassero questa parte economica: sarebbe utile e interessante".

E adesso? Adesso gli operai stanno godendo dell'appoggio di tutti: sindaco di Campi Bisenzio, in teoria della Toscana che ha promesso aiuti economici e di tanti cittadini. Ma per quanto riguarda il governo, il ministro Giancarlo Giorgetti:"Ha detto che i licenziamenti sono inevitabili". Mentre il suo vice Alessandra Todde propone di sostituire la proprietà, ma nessuno degli operai crede più nel salvatore che viene da lontano.

Il pensiero di questi 422 ragazzi, che stanno ricevendo tanta solidarietà per il coraggio dimostrato, va a degli altri operai, distanti appena 200 km da loro ma ignorati dai media: impegnati in un presidio ai cancelli dell'azienda del distretto tessile pratese:"Chiedono solo l'applicazione del contratto: denunciano di lavorare 12 ore per 7 giorni. In quel tessuto ci sono strane connivenze con camorra e operatori stranieri, anche cinesi". Sono gli operai della Texprint. "Sono in presidio da 200 giorni, lì la solidarietà non arriva. Noi accettiamo di essere vertenza simbolo ma lo vogliamo essere per tutti-sostiene Moretti che conclude-Vogliamo restare della partita e continuare a produrre semiassi e giunti. L'azienda è nuova con attrezzature e robotica 4.0: ci sono stati diversi investimenti, anche recenti, da quasi due milioni alla volta. Vogliamo sederci al tavolo con il fondo, il Governo e Stellantis (ex Fiat) per tornare dentro la partita. Che il Governo chieda a Stellantis il futuro degli stabilimenti ex Fiat in Italia. Tanti lavoratori sono in cassa integrazione. Anche usando la cassa depositi e prestiti o altre leve economiche. Ora noi siamo molto uniti. Ma siamo anche fragili: sommersi da mutui, abbiamo figli, potremmo durare o cedere domani mattina, ci serve il sostegno di tutti e ci serve la presenza: l'11 agosto, anniversario per la liberazione di Firenze, manifesteremo: venite in tanti!".