Lunigiana



Pd Fivizzano: "In consiglio comunale minoranze assenti"

martedì, 24 agosto 2021, 14:55

In un comunicato, il Pd di Fivizzano sottolinea che lo scorso consiglio comunale si è tenuto nonostante la quasi totale assenza delle minoranze e negli ultimi giorni si sono registrati attacchi all'indirizzo della maggioranza consiliare: "Vogliamo solo ricordare alle minoranze - spiega- che il consiglio comunale è gestito non dall'amministrazione Comunale ma da una figura istituzionale che si chiama Presidente del Consiglio,nella fattispecie rappresentato da un membro del minoranze: non si capisce cosa c'entrino le polemiche con l'amministrazione e quindi con la maggioranza, che rispetta le decisioni del Presidente del Consiglio e della democratica Conferenza dei Capi Gruppo".



"Apprendiamo - prosegue - da un post di Fratelli D'Italia che pero' una certa parte di minoranza decideva proprio di non partecipare per protesta perché non era stata concessa la partecipazione in remoto di un loro consigliere, oltre tutto con la pretesa del rinvio del consiglio mezz'ora prima dell'inizio".



"Crediamo - conclude - che l'aver garantito lo svolgimento del consiglio comunale il 17 agosto con il numero legale dato dall'intera presenza dei consiglieri di maggioranza dopo che il Presidente del Consiglio convalidava la seduta, sia stato un atto di grande responsabilità e rispetto per tutti gli abitanti del comune di Fivizzano garantendo l'approvazione di una variazione di bilancio di quasi un milione di euro con investimenti che vanno a riguardare tutto il territorio comunale con una visione prospettica che possano avere utilità nel futuro della nostra popolazione".