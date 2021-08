Lunigiana



Pinelli punta alle risorse del PNRR per investimenti sugli impianti di captazione e distribuzione idrica

venerdì, 13 agosto 2021, 13:55

di michela carlotti

Sono in arrivo le risorse del PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza, ed è tempo di programmazione. “E’ in questo quadro – secondo il primo cittadino di Podenzana, Marco Pinelli - che vanno ad inserirsi interventi minori ma complementari al sistema, come quello in corso”.

Pinelli fa riferimento al cantiere aperto in questi giorni in via Bora, presso la località Cuncia: sono in corso le operazioni di scavo, sostituzione della conduttura idrica e la realizzazione di nuovi allacci alle abitazioni.

Si tratta di lavori per l’adeguamento dell’impianto di distribuzione idrica, che va a completare il primo tratto realizzato due anni fa nella strada provinciale fino all’impianto sportivo.

“Un intervento – spiega il sindaco Marco Pinelli - che andrà ad ammodernare, dopo quello della frazione dei Bagni, anche la tratta delle frazioni di Cuncia e Bora”. Ed è anche l’occasione per il primo cittadino, quindi, di guardare alla programmazione territoriale in vista dell’arrivo delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza.

“E’ in elaborazione un Master Plan la cui attuazione – dichiara Pinelli - consentirà, tramite importanti investimenti, un ammodernamento nei prossimi anni dell’impianto di distribuzione idrica su tutto il nostro territorio. Sono in fase di progettazione soluzioni che, una volta realizzate, consentiranno di rendere più efficiente e sicura la captazione della risorsa idrica e la sua distribuzione”.

“Soltanto attraverso la realizzazione di progetti strutturali – prosegue il sindaco - si potrà rendere sicura ed efficace, con meno sprechi e meno costi, la captazione e la distribuzione dell’acqua nei nostri territori. Esigenza sentita soprattutto nel comune di Podenzana che ha registrato un incremento demografico, e conseguentemente di insediamento abitativo, da 1300 a 2150 abitanti dal 1970 ad oggi”.

Pinelli punta dritto alle opportunità del PNRR: “Guardiamo con fiducia al futuro, grazie alla disponibilità di elevate professionalità dell’ufficio ingegneristico di Gaia e di una struttura comprensoriale di ambito che potrà intercettare le risorse previste dalla Missione 2 del PNRR per la “Rivoluzione verde e transazione ecologica” da destinare ad investimenti mirati alla “Riduzione delle perdite di acqua potabile sulle reti idriche” così come citato nei punti definiti dalla missione stessa del piano governativo”.