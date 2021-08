Lunigiana



Prosegue il lavoro dell'alpinismo lento per un territorio di assoluta bellezza

sabato, 21 agosto 2021, 09:36

Ancora in questi giorni di gran caldo, il sopraffino falegname Giorgio Berettieri, che cura l’esecuzione delle tabelle artigianali che segnano le vie della rete sentieristica dell’isola, insieme all’autorevole sportiva italiana Alessandra Borio (anche importante collaudatrice di calzature per trekking ed alpinismo per conto di Mangia Trekking in una prestigiosa collaborazione con una primaria azienda calzaturiera italiana- AKU) hanno provveduto a ripristinare i segnali di via della rete sentieristica che qualche turista aveva asportato. Forse quale ricordo della sua vacanza sulla Palmaria. Hanno inoltre provveduto ad effettuare qualche manutenzione di taglio del verde ed alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i sentieri. Così da anni senza sosta, prosegue un interessante lavoro negli ambienti naturali del Comune di Porto Venere, uno dei luoghi di maggior pregio della Regione Liguria.