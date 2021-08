Lunigiana : lettere alla gazzetta



Riaperto il ponte sul fiume Aulella di Casola

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:59

di vincenzo mazzeo

Questa mattina verso le ore 10, è stato riaperto il ponte. Speriamo che vi sia un riconoscimento tangibile agli operai e ai tecnici, che hanno indefessamente lavorato in questi giorni.

Il cartello di portanza massima di 3.5 tonnellate sottolinea l'altro problema che i cittadini di Casola in Lunigiana non hanno sollevato in questi giorni: il transito di mezzi pesanti, fino a 7.5 tonnellate carichi di materiali inerte, che negli ultimi anni, hanno percorso e stanno percorrendo le anguste strade del centro storico del paese.

É impensabile che dopo aver messo giustamente in sicurezza il ponte, non si affronti il problema della sicurezza stradale della popolazione.

Le strade del centro storico di Casola in Lunigiana non sembrano omologate per il transito di mezzi pesanti e prive di marciapiedi sono pericolose per i pedoni;

sarebbe interessante sapere chi ha dato già nel passato, e potrebbe dare nel prossimo futuro, la "deroga" al codice stradale e a tutela di quali interessi.Nei prossimi mesi bisogna decidere il futuro di questo territorio: vocazione turistica, con agricoltura sostenibile e valorizzazione culturale da una parte, e trasporto con mezzi pesanti di materiale inerte dall'altra.

Una possibile compatibilità, si può ottenere tramite la FLA.

La ferrovia Lucca- Aulla ( FLA) di cui le prime tratte sono state costruite nel 1890 e completate subito dopo la seconda guerra mondiale, attualmente sono sottoutilizzate.

La peculiarità di questa ferrovia è di attraversare tutto il territorio lunigianese e garfagnino interessato al traffico dei mezzi pesanti, prevalentemente, con marmo e derivati del marmo diretti verso l'autostrada Parma La Spezia.

Attualmente, una parte del materiale inerte viaggia su questa tratta ferroviaria e non si capisce perché non possa essere trasportato tutto il carico, aiutando così la riqualificazione di questa linea ferroviaria.

Sono ipotesi e proposte che devono essere vagliate attentamente da tecnici e amministratori pubblici locali e provinciali.

Da parte nostra bisogna restare vigili e attenti ed esigere che i prossimi lavori di consolidamento del ponte, di circa 300 mila euro, siano al più presto disposti, per una completa messa in sicurezza del ponte e ripristino della intera viabilità.

Pretendiamo anche che ci sia una informazione puntuale, adeguata e tempestiva, per dare modo alla cittadinanza e ai turisti di affrontare al meglio i disagi che ne deriveranno.

Finisco, per il momento, questo mio impegno ringraziando le persone con i quali ho praticato una "cittadinanza attiva", proponendo soluzioni alternative , presenziando i lavori ed esprimendo concretamente, solidarietà agli operai e i tecnici.

Buona serata e buon mese di agosto!

N.b. le foto si riferiscono al lago di Gramolazzo, che ho raggiunto con la mia "poderosa 4.0" e al momento della riapertura "parziale" del ponte.