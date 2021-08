Lunigiana



Serata Dante a San Caprasio

martedì, 24 agosto 2021, 15:33

Cinzia Della Ciana e Andrea Matucci presentano tre brevi copioni teatrali, più uno in appendice, in cui in ottica moderna ma con rigore storico si dà piena voce a personaggi che Dante aveva tenuto silenziosi: ne nasce una attualizzazione ma anche una sorta di messa in stato di accusa dell’uomo e dello scrittore che, dopo settecento anni di pene purgatoriali, adesso è sicuramente asceso ad occupare il suo posto nella “candida Rosa”.



Introduce Marina Pratici. Appuntamento venerdì 3 settembre al Chiostro Giardino di San Caprasio, ore 21. L’ingresso è gratuito e, nel rispetto delle normative Covid, è riservato ai possessori di Green pass. Sono disponibili 50 posti con prenotazione obbligatoria al 338 6426960 entro giovedì 2 settembre 2021