Lunigiana



A Filattiera esplode una casa, un uomo sotto le macerie

giovedì, 2 settembre 2021, 13:45

di michela carlotti

Un’esplosione violenta è divampata intorno alle 10.45 in un’abitazione a Migliarina di Filattiera in via Casello che è rimasta semi-distrutta. Sono subito scattate le ricerche per il recupero del corpo del proprietario che è rimasto intrappolato all’interno della casa. Si tratta di Nello Balestracci, 88 anni, vedovo: si è scavato tutto il pomeriggio tra le macerie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica di Pontremoli e l’ambulanza della Misericordia di Pontremoli. Arrivati anche personale USAR da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno.

Le ricerche sono durate tutto il giorno e si sono concluse nel tardo pomeriggio con il ritrovamento del corpo carbonizzato dell’unico abitante della casa.