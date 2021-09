Lunigiana



Allerta meteo, scuole chiuse al secondo giorno

mercoledì, 15 settembre 2021, 20:00

Con una nota ufficiale diramata dall'Unione dei Comuni Montana della Lunigiana, è stato comunicato che domani, giovedì 16 settembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio lunigianese resteranno chiuse a causa dell'allerta meteo arancione.

Dopo un intero anno trascorso tra didattica a distanza ed incerti rientri in presenza, dunque il nuovo anno scolastico si blocca già, ad un solo giorno dal suo inizio di stamani.

Sui social fioccano commenti di genitori che, evidentemente, restano spiazzati dai continui impedimenti al ritorno ad una pseudo-normalità da green pass: ora ci si mette pure il tempo. Qualcuno ha scritto: “Meno male che in Lunigiana non piove come a Londra perché senno le scuole resterebbero sempre chiuse”.

Salvo diverse comunicazioni istituzionali, la didattica dovrebbe riprendere venerdì.

Michela Carlotti