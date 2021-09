'Blitz' al cantiere edile, multato albanese per irregolarità

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 9 settembre 2021, 20:47

Per dare una spinta in più alla vaccinazione anti covid-19 in Lunigiana, terra di distanze anche considerevoli fra le piccole località e i centri principali, è in arrivo il camper targato Società della Salute della Lunigiana

mercoledì, 8 settembre 2021, 22:30

Il comune di Licciana Nardi impegnerà 70mila euro di risorse proprie di bilancio per la bonifica dell’area del Masero da detriti e scarti da costruzione che giacciono lì da anni, esattamente dai tempi dell’edificazione dei palazzi presenti nell’area

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:39

E' la Lega Salvini Fivizzano a prendere la parola per dichiararsi a favore della Reggio Mare, collegamento veloce con la zona di costa

martedì, 7 settembre 2021, 12:48

Zumba, danza e spinning: un sabato a tutto sport organizzato per l’11 settembre al Parco Fiera di Barbarasco nel comune di Tresana

martedì, 7 settembre 2021, 11:48

A Fosdinovo verrà dedicata una giornata alla vaccinazione straordinaria. L’appuntamento è per venerdì 10 settembre dalle 14 alle 19 presso il centro Palomar di Caniparola

domenica, 5 settembre 2021, 14:00

L’estate lunigianese ha visto un boom di presenze di turisti, italiani soprattutto ma anche stranieri, che hanno scelto questo piccolo lembo di Toscana per passare le vacanze. Meta prediletta per una visita in Lunigiana è certamente Villa Dosi Delfini, capolavoro del Barocco pontremolese situata alle porte del centro storico