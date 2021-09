Lunigiana



Da Ersu alla Sol Lunigiana: la gestione dei rifiuti torna a casa

lunedì, 13 settembre 2021, 18:53

di Michela Carlotti

Com'è noto, a partire dall'inizio di quest'anno ormai a termine, la gestione del ciclo dei rifiuti era stata affidata alla società in house RetiAmbiente SPA, partecipata da tutti i comuni dell'ATO Toscana Costa. Individuato il gestore Retiambiente, però, è sempre rimasta aperta la questione dell'esecuzione del servizio.



Nell’immediato, infatti, i sindaci dell’Unione dei comuni lunigianese avevano accettato il supporto di Ersu in via transitoria ed esprimendo a maggioranza la volontà di promuovere una SOL (società operativa locale) lunigianese di nuova costituzione a cui affidare l'esecuzione pratica del sevizio. Uniche eccezioni a questa volontà erano state espresse dai sindaci Camilla Bianchi del comune di Fosdinovo, Cristian Petacchi del comune di Zeri, ed in un secondo momento anche da Antonio Maffei del comune di Comano.



In questi giorni è arrivata la conferma dal sindaco di Pondenza, Marco Pinelli, in qualità di ccoordinatore del comitato di controllo analogo di RetiAmbiente: "Retiambiente spa conferma il progetto riorganizzativo dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti della Lunigiana, attraverso la costituzione della Società Operativa Locale Lunigianese".



"Con l’Assemblea di Retiambiente che si terrà nel prossimo ottobre dopo lo svolgimento dei consigli comunali già in corso, il consiglio di amministrazione della società avrà il mandato formale di costituire la SOL Lunigiana. Subito dopo, d’intesa con le amministrazioni comunali del territorio, la Sol formerà una governance di elevato livello professsionale, deciderà la sede legale ed il suo nuovo brand davanti ad un notaio, adottando il proprio piano industriale pluriennale ed iniziando, quanto prima, la propria attività".



"Il percorso intrapreso - spiega ancora Pinelli - condiviso e sostenuto dalle amministrazione del territorio, renderà finalmente pubblica la gestione dei rifiuti della Lunigiana con l’obiettivo di ottimizzare il ciclo ambientale, migliorare l’efficienza dei servizi e ridurre, progressivamente, le tariffe, mantenendo i livelli occupazionali e anzi implementando ulteriormente quantità e qualità delle prestazioni".



Pinelli conclude ricordando che il processo formativo della SOL lunigianese ha dovuto scontare l’adozione di procedure, deliberazioni e formalità piuttosto complesse, che hanno richiesto più attenzione e tempi dilatati, rispetto ai propositi determinati. Con l’assemblea di Retiambiente del prossimo ottobre, i passaggi obbligatori saranno ultimati e la SOL della Lunigiana potrà acquisire la propria personalità giuridica immediatamente dopo.