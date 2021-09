Lunigiana : fivizzano



Don Gnocchi, Fantozzi (FdI): "Aspettiamo la firma per la riapertura del polo e vogliamo avere certezze che il servizio rimanga di qualità"

venerdì, 17 settembre 2021, 13:15

"E' stata annunciata dal Comune di Fivizzano una convenzione per la riapertura, per fine settembre, del Polo Don Gnocchi per la riabilitazione, ma la firma ancora non c'è. Sicuramente, ha smosso le acque la doppia pressione esercitata da Fratelli d'Italia, in Consiglio regionale con la presentazione di un'interrogazione, e in Consiglio comunale a Fivizzano con un atto presentato dai consiglieri di minoranza. Aspettiamo però la firma della convenzione, vogliamo vedere il testo firmato e vogliamo avere certezze che il servizio rimanga di qualità, soprattutto sul fronte fisioterapico e riabilitativo. Il centro non deve riaprire depotenziato!" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, sulla scia dell'impegno e delle iniziative dei consiglieri della lista civica "Alternativa per il futuro" Alessandro Dornichelli e Stefania Baldassarri e su impulso del coordinatore di Fdi di Fivizzano Giuseppe Oddoni.



"Il Polo Don Gnocchi di Fivizzano è chiuso dallo scorso 1° luglio per attività di sanificazione e restyling agli impianti. I cittadini, dopo mesi di dubbi e preoccupazioni, hanno avuto l'annuncio che il centro verrà riaperto ma, oltre alle parole, aspettano i fatti e quindi la firma sul documento che davvero sancirebbe la riapertura del Don Gnocchi. Inoltre, vogliono avere anche certezza che il servizio rimanga improntato alla qualità perché l'attività di riabilitazione è prioritaria per centinaia di residenti. Si tratta di una struttura importantissima per la Lunigiana, che in ambito sanitario, in questi anni, ha già subito numerosi e gravi tagli nei servizi" sottolinea Fantozzi.