Elezioni in Lunigiana: Ferri contro Sordi a Pontremoli. Lombardi ‘silurato’ a Bagnone

sabato, 4 settembre 2021, 18:47

di michela carlotti

Il 3 e 4 ottobre si andrà al voto in Lunigiana per il rinnovo dei due consigli comunali, a Pontremoli e Bagnone. Alle 12 di oggi scadevano i termini per la presentazione delle liste dei candidati.

A Pontremoli i giochi erano già fatti da un po’ e i due candidati a sindaco erano stati annunciati da almeno una settimana: da una parte Jacopo Ferri che dopo aver tentato il rimpallo col fratello, il deputato di Italia Viva Cosimo Ferri, alla fine ha accettato la candidatura a sindaco della città. Ferri si pone dunque alla guida della coalizione uscente di Lucia Baracchini, di cui egli stesso fa parte e di cui si propone di rappresentare la continuità nel massimo impegno possibile.

“Ho visto mio padre fare il sindaco per così tanti anni e così bene che, anche se so che sarà impossibile eguagliarlo, tentare di farlo e comunque prestarmi per provare a farlo, sarà comunque un onore e un piacere” ha scritto Jacopo sulla sua pagina social ricordando il padre scomparso a dicembre dello scorso anno.

Contro Ferri, ha accettato di esporsi l’attuale consigliera di minoranza Elisabetta Sordi, medico, già in corsa elettorale lo scorso anno per le regionali a sostegno del presidente Eugenio Giani, quando portò a casa PD un convincente risultato in termini di preferenze, affermandosi con 3780 voti.

Sarà dunque un testa a testa molto combattuto, quello di Pontremoli, dove la Sordi è la prescelta della coalizione per competere contro il sistema-Ferri che, al di là di ogni giudizio, governa da anni il comune pontremolese.

Questi i candidati della lista “Cara Puntremal” con Ferri: Bertolini Patrizio, Buttini Manuel, Castellotti Davide, Cavellini Clara, Clerici Annalisa, Corchia Gianmarco, Crocetti Gianluca, Lecchini Massimo detto Blissett, Lecchini Michele, Lumachelli Paola, Marino Matilde, Parodi Paolo.

Con Elisabetta Sordi, invece, sono nella lista “Pontremoli Più”: Bassi Mario, Battaglia Elena, Bola Matteo, Compiani Simona, Ferrari Daniele, Lucchetti Pierluigi, Mannoni Cristina, Micheli Sonia, Rossi Sauro, Saglia Carlo, Tarantola Chiara.

A Bagnone, invece, fino all’ultimo minuto la situazione è stata tesa. Oltre e contro la logica degli eventi politici che avrebbero visto la naturale candidatura a sindaco di Daniele Lombardi, in testa alla coalizione di centro sinistra si presenterà invece Giovanni Guastalli, attuale assessore al bilancio, contro la lista civica guidata da Marco Negrari, bancario e già consigliere comunale nelle fila del centro destra.

Lombardi è l’attuale vicesindaco che amministra il comune con funzioni di reggenza in conseguenza del decesso del compianto sindaco Carletto Marconi, avvenuto lo scorso giugno. Sebbene ci sia stato un momento in cui tutti pensavano che Daniele Lombardi si presentasse con una terza lista, alla fine ha deciso di non candidarsi e addirittura di chiamarsi fuori dalla politica, almeno per un po’. È stato assessore ai lavori pubblici e vicesindaco di Carletto Marconi ed assessore ai lavori pubblici anche del precedente sindaco Gianfranco Lazzeroni.

“Io dopo anni non ci sarò. - con queste parole inizia la dichiarazione di Lombardi alla cittadinanza – Non ci sarò per vari motivi, perché una comunità è fatta di persone che si vogliono bene, senza rancore, odio, invidia e credono allo sviluppo in positivo del proprio paese. Non ci sarò perché sono state fatte scelte non condivise lacerando totalmente il gruppo di amministratori in carica. Bagnone ed i suoi cittadini residenti e non, meritano rispetto, competenza, esperienza, visione, entusiasmo, rinnovamento e soprattutto voglia di fare ora che si aprirà una fase storica con il PNRR”.

Lombardi spiega di aver pensato a presentarsi con una terza lista di fedelissimi: “Sono stato tentato di fare una mia lista civica mettendo insieme le persone migliori, lista che non avrebbe dovuto essere una mera somma di persone, bensì un gruppo che esprimesse il tessuto migliore della nostra comunità per garantire servizi, progetti, opportunità ai cittadini ed al territorio”.

Ma, spiega ancora :“Da una parte comportamenti sleali e ingannevoli e dall’altra il senso di responsabilità maturato nel mio ruolo istituzionale al servizio per tanti anni dei cittadini, che mal si coniuga con le cattiverie e falsità dette e messe in atto da alcuni al solo scopo di attrarre consensi elettorali, mi hanno indotto a fare un passo di lato”.

“Quello di cui sono certo – conclude Lombardi - è di aver profuso il massimo impegno fino ad oggi, nel segno dei tanti progetti in corso, di tante cose fatte, di progetti nuovi che a breve partiranno. Eserciterò con immutata passione il ruolo di sindaco fino all’ultimo giorno per rispetto del compianto Marconi e per rispetto di tutti i cittadini, ai quali vanno assicurati i servizi di cui necessitano. Ci sarò per dare il mio contributo in positivo perché amo il mio paese per le cose fatte e le cose da fare”.

Ecco i nomi dei candidati in corsa a Bagnone.

Con Giovanni Guastalli corrono Bazzali Giuseppe, Cariati Giacomo, Ghelfi William, Ghironi Marika, Leonardi Luigi, Manganelli Paola, Marconi Giulia, Menghini Luca, Pini Aldo, Veschi Luca.

A sostegno della candidatura di Marco Negrari: Simonini Maurizio, Bassignani Alessia, Cabras Sebastiano, Cortesi Gianluigi, Forciniti Daniel, Grossi Francesca, Olivieri Michele, Pagani Serena, Pierini Alessandra, Alberto Santini.