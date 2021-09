Lunigiana



Era ai domiciliari, ma continuava a rubare e a rapinare: arrestato dai carabinieri

mercoledì, 1 settembre 2021, 13:06

Era agli arresti domiciliari con il “braccialetto elettronico” ma, incurante dei provvedimenti emessi a suo carico, ha continuato a delinquere.

Era il mese di luglio scorso quando il 28enne, residente in Lunigiana, commise una serie di furti a Carrara e fu tratto in arresto dai carabinieri della compagnia; in seguito a tali fatti fu messo agli arresti domiciliari con il “braccialetto elettronico” nella sua abitazione Lunigianese.

Dopo alcuni mesi il giovane richiede ed ottiene un permesso di due ore per recarsi al SERT di Aulla. Provvedimento che mette in guardia i Carabinieri della Compagnia di Pontremoli, preoccupati che sarebbe potuto tornare all’azione, cosa poi effettivamente accaduta. Fortunatamente ci hanno pensato i militari del NORM di Pontremoli, supportati dai colleghi di Aulla e Licciana Nardi, a mettere fine alla nuova e pericolosa escalation del giovane italiano che è stato nuovamente arrestato e questa volta condotto in carcere a disposizione della Magistratura.

Ma veniamo ai fatti. Il 16 e 17 giugno scorsi vengono commessi due furti in fotocopia. Obiettivi: il CNA di Aulla e la casa di riposo “Mather Christi” di Licciana Nardi; in entrambi i casi il malvivente forzava gli armadietti dei dipendenti e le macchinette del caffè, tanti danni e pochi soldi. La descrizione del ladro combaciava perfettamente con quella del 28enne, la tecnica la stessa, gli orari coincidenti con quelli dei permessi. Inizia così un certosino e complesso lavoro di ricostruzione da parte dei Carabinieri; vengono controllate le immagini degli impianti di videorveglianza di tutti gli esercizi commerciali presenti in zona: il 28enne era li, nessun dubbio da parte dei carabinieri. Poi il 19 agosto, l’ultimo atto, il ragazzo si avvicinava ad un anziano residente a Licciana Nardi che prelevava dei soldi al Bancomat delle locali poste, lo sorprendeva alle spalle, lo minacciava a gli portava via il portafogli con il denaro appena preso. Un vero e proprio shock per l’anziano che chiama subito i Carabinieri. Ancora una volta i militari guardano i video, sentono diverse persone a verbale, scoprono che ancora una volta l’autore è lui, le immagini e le testimonianze lo inchiodano.

Tutti gli elementi raccolti dai Carabinieri sono stati trasmessi alla Procura di Massa e al GIP dello stesso Tribunale che, concordando con i concreti elementi indiziari raccolti dalla P.G. operante, emetteva ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti del soggetto tratto in arresto nella scorsa serata.

Quella odierna è la concreta risposta alla serie di furti avvenuti in bassa Lunigiana e che hanno prodotto una forte preoccupazione sia tra gli esercenti sia tra la popolazione, testimonia non solo l’impegno dei Carabinieri ma soprattutto l’importanza della collaborazione con le Forze di Polizia da parte dei cittadini che così contribuiscono a garantire la sicurezza nel territorio lunigianese.