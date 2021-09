Lunigiana



Faccia a faccia tra sindaci su emergenza ungulati: Saccardi la grande assente

venerdì, 17 settembre 2021, 17:48

di michela carlotti

L’allarme ungulati lanciato dagli agricoltori per i danni causati alle loro coltivazioni è stato raccolto dai sindaci di Lunigiana. Ieri è stato infatti convocato un tavolo tecnico presso l’Unione dei comuni, esteso a istituzioni e associazioni di categoria.

Obiettivo, trovare una soluzione sia per contenere l’invasione degli ungulati, sia per sostenere gli agricoltori che continuano a registrare danni importanti e per dare sicurezza agli abitanti.

Il problema ungulati, che sta affliggendo il territorio lunigianese da tempo, secondo regione Toscana è stato acuito dalla pandemia con il fermo imposto alla caccia.

L’incontro di ieri è stato molto utile secondo il presidente dell’Unione dei comuni, Roberto Valettini che ha presenziato il tavolo istituzionale: “Un confronto diretto che ha dato, almeno, un contributo in chiarezza. E’ solo il primo di un’azione congiunta che andrà avanti decisa verso il raggiungimento della sicurezza pubblica”.

Assenti al tavolo sia il presidente della provincia Gianni Lorenzetti sia il prefetto Claudio Ventrice e l’assessore regionale Stefania Saccardi impegnata al G20 di Firenze: tutti e tre sostituiti dai loro delegati. E questo, naturalmente, non è passato sotto silenzio. Presente la CIA-agricoltori mentre non ha partecipato Coldiretti.



Deluso per l’assenza della Saccardi, il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, il quale ha dichiarato: “Per la regione, gran parte delle attività agricole non sono compatibili con un territorio che, da piano faunistico venatorio del 2015, è quasi totalmente vocato al cinghiale: è come dire non coltivate!”.



“Regione Toscana - prosegue Mastrini - sostiene che in Lunigiana anche le aree urbanizzate ricadono in zone vocate al cinghiale: in questo caso è come dire che è normale che i cinghiali vengano a casa nostra”.



“Serve una fase di ascolto del territorio, degli agricoltori e dei cacciatori – ha incalzato Mastrini - sarebbe utile che, prima di decidere per noi, ci ascoltassero e visitassero la Lunigiana”.



Rammaricato per l’assenza dell’assessore Saccardi anche il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli, ma convinto a voler andare avanti rilanciando con la richiesta di un tavolo tecnico operativo: “Abbiamo chiesto la disponibilità degli esperti della regione per avere un riscontro oggettivo sulle cause che hanno determinato la proliferazione attuale degli ungulati. Su questa base, si potrà discutere della programmazione del nuovo piano venatorio e faunistico”

Infine, il sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni, ha precisato di aver chiesto personalmente la riunione e di esserne soddisfatto: “Unico rammarico è stato non poterci confrontare direttamente con l’assessore Saccardi. Avrei voluto farle comprendere con le nostre testimonianze che la situazione è davvero difficile”.

Intanto, l’augurio è che la riapertura della caccia possa arginare almeno in parte il fenomeno.