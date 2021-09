Lunigiana



FdI Fivizzano: “Se la 'sinistra' in regione si ricordasse dove ha preso voti, forse le cose andrebbero meglio”

giovedì, 23 settembre 2021, 19:13

Il coordinatore fivizzanese di Fratelli d’Italia, Giuseppe Oddoni, tira le fila dell’incontro avuto tempo fa con il consigliere regionale Vittorio Fantozzi.

Oddoni spiega che la direzione toscana FDI alcuni mesi fa ha deciso di incaricare i propri consiglieri regionali di occuparsi anche delle province dove non ci sono stati eletti: “Al nostro Fantozzi, oltre alla sua Lucca, è stato proposto di occuparsi anche della provincia di Massa-Carrara e per questo motivo è venuto in visita a Fivizzano, così da prendere contatto con gli iscritti e rendersi conto della situazione socio-politica della nostra zona”.

Lo hanno accompagnato i dirigenti locali del partito, Umberto Zangani e Manuela Busetto, insieme ad alcuni aderenti alla lista civica “Altrnativa per il futuro”, tra cui il consigliere capogruppo Alessandro Domenichelli.

Gli iscritti FDI hanno illustrato le varie problematiche riguardanti il territorio: “Il consigliere Fantozzi ci ha lasciato promettendo un suo interessamento in consiglio regionale, con l’impegno di ritornare presto in zona”.

Oddoni spiega che quelle stesse tematiche prese in carico da Fantozzi, sono state da lui prontamente presentate nella forma di interpellanza in consiglio regionale: “Da subito – spiega - si è attivato ed ha presentato interpellanze sulla problematica che interessa le numerose RSA in Lunigiana che, a seguito della chiamata in servizio nelle ASL, hanno visto diminuire il numero degli infermieri a loro dedicati. Quindi sulla chiusura del Polo riabilitativo Don Gnocchi, sulla viabilità, sulla fragilità idrogeologica del nostro territorio con conseguente spopolamento dei borghi”.

Al termine di questo sunto, Oddoni si è poi concesso una bordata agli avversari di partito: “Pensiamo che se tutto questo impegno e la tanta solerzia che ci ha dedicato Vittorio Fantozzi ce lo avesse dedicato il consigliere di maggioranza Giacomo Bugliani (forse più impegnato nei giochi di palazzo che a prendersi cura dei territori dove è stato eletto), qualche passo in più a tutela delle nostre zone ci sarebbe stato. Non ci si venga a dire che il 'buon Giacomo' ami lavorare in silenzio e senza il clamore della stampa e dei social perché, nonostante il poco lavoro che fa per i lunigianesi, spesso ha fatto ricorso ai media ed alle passerelle offerte dalle numerose manifestazioni locali, anche con l’aiuto dei nostri amministratori. In campagna elettorale poi lo si poteva trovare ovunque, era presente ad ogni possibile inaugurazione”.

Infine, Oddoni conclude: “La sezione FDI di Fivizzano è orgogliosa dei suoi dirigenti provinciali e regionali sempre pronti ad ascoltare la voce dei cittadini, anche se nella scomoda posizione dell'opposizione. Se la maggioranza “sinistra” in regione si ricordasse dove ha preso voti forse le cose andrebbero meglio”.

M.C.