Lunigiana



Frane, smottamenti, allagamenti: il maltempo in Lunigiana

domenica, 26 settembre 2021, 20:30

di michela carlotti

Il maltempo ha infierito oggi anche nel territorio della Lunigiana, con diversa intensità nei vari comuni.

Già ieri l’Unione dei Comuni aveva diramato l’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico e forti temporali, sino alle 8.00 di domani, lunedì 27 settembre.

Pur trattandosi di codice giallo, oggi è stato aperto il Ce.Si dell’Unione dei Comuni: “Abbiamo aumentato il livello di guardia in considerazione dell’insistenza delle precipitazioni piovose, specie nella Lunigiana orientale” informa Matteo Mastrini, sindaco di Tresana e assessore con delega alla protezione civile presso l’Unione dei Comuni.

Allagamenti, smottamenti, piante divelte, detriti: specialmente nel territorio dei comuni di Fivizzano e Fosdinovo. Nel fosdinovese si sono verificati smottamenti a Tendola ed una frana si è riversata sulla SP9 in località Ponzanello.

Nel fivizzanese è stato registrato l’indice più alto di piovosità, con allagamenti in località Casetta a Gragnola, e smottamenti a Gassano. Si è inoltre verificata una frana sulla SP17 Pognana e la caduta di un muro a Sercognano.

Su Casola la viabilità della strada regionale SR445 è stata compromessa dall’elevato livello di acqua che ha invaso un’intera careggiata insieme a fango e detriti. E’ rimasta chiusa per qualche ora la strada di Regnano-Castello.

Nel comune di Aulla, il torrente Aulella ha fatto una piena importante ed è stato chiuso il ponte di Giordanello che conduce a Valenza, all'altezza di Pallerone. Allagamenti sparsi hanno riguardato parecchie zone del territorio comunale.

Nel comune di Licciana, una pianta divelta sulla sede stradale ha ostruito il transito nella strada tra Bastia e Paretola.

Strada chiusa nel pomeriggio anche a Villafranca in via della Vigna per presenza alberi sulla sede stradale. Nel corso della giornata in varie località è mancata la luce per diverse ore.

Criticità minori sono state registrate a Podenzana ed in numerose altre località della Lunigiana.

Una famiglia residente a San Terenzo nel comune di Fivizzano è stata appena evacuata. Mastrini informa che il Ce.Si resta aperto per affrontare le emergenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione civile Vab, Ser Radio Cb, Volontari Lunigianesi.