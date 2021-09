Lunigiana



Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

mercoledì, 1 settembre 2021, 13:11

Sabato 28 agost, presso lo stabilimento balneare dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia a Marina di Massa, si è svolta la 68ª edizione della Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare.

La Cerimonia commemorativa, coordinata dal socio Franco Migliorini, si è svolta con un programma notevolmente ridotto rispetto alle edizioni passate e nonostante l'emergenza sanitaria gli organizzatori hanno dato continuità alla sentita celebrazione in osservanza rigorosa delle normative anti Covid-19.

Alla Cerimonia, presente il Gonfalone della Provincia di Massa-Carrara M.O.V.M. ed il Gonfalone del Comune di Massa M.O.V.C., hanno preso parte il Viceprefetto Aggiunto Dott. Luigi Gavotti; il Presidente della Provincia di Massa-Carrara Dott. Gianni Lorenzetti, il Sindaco di Massa Dott. Avv. Francesco Persiani, il Vice Direttore del Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla C.F. (S.M.) Marcello Ferranti, il Comandante in 2ª della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara C.C. (C.P.) Paolo Margadonna; il Dirigente della Polizia di Stato Dottoressa Margherita Prestimonaco; il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Massa Capitano Michele Cerri; il Consigliere Nazionale A.N.M.I. Sig. Giogio Fantoni; il Delegato Regionale dei Gruppi ANMI della Toscana Settentrionale C.A. Fabrizio Cherici; i Gruppi A.N.M.I. di Carrara, Montevarchi, Pescia, Pistoia, Sarzana, Seravezza; il Sig. Fosco Gemetti, del Gruppo di Sarzana, testimone oculare della battaglia e dell'affondamento della corazzata Roma e le Associazioni Combattentisctiche e d'Arma di Assoarma, dell'Aeronautica, dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, degli Artiglieri, dei Carabinieri, dei Granatieri di Sardegna, dei Paracadutisti e della Polizia di Stato.

A seguire è stata benedetta la Corona di alloro da Don Danilo Vita che è stata lanciata in acqua dalla scogliera antistante lo stabilimento balneare. Purtroppo, a causa delle avverse condizioni marine non si è tenuta la tradizionale sfilata delle barche dei soci. Dopo il lancio della corona, le note del Silenzio hanno accompagnato la lettura della Preghiera del Marinaio generando forte commozione nel folto pubblico che ha assistito all’intera cerimonia. La giornata si è conclusa con un brindisi offerto alle autorità civili e militari e le stesse sono state omaggiate della pubblicazione storica edita nel 2016 in occasione del 70° anniversario della costituzione del Gruppo di Massa.

Questa Celebrazione, dedicata alla memoria di tutti i marinai, sia civili che militari, caduti in mare, è ormai un appuntamento tradizionale per l’intero Gruppo A.N.M.I. di Massa ed è collegata al ricordo dell'affondamento della corazzata Roma e degli incrociatori De Noli e Vivaldi, avvenuto al’indomani dell’armistizio dell’8 settembre, facendo del mare il sacrario di circa 1700 marinai.

Un vivo ringraziamento da parte del Presidente del Gruppo Sig. Giampiero Bertipagani e del Consiglio Direttivo a tutti i Soci che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa all’insegna del motto “una volta marinaio…..marinaio per sempre”.