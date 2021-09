Lunigiana



Il sindaco Pinelli: “Siamo esasperati per i danni provocati dai cinghiali, leggi inadeguate”

martedì, 14 settembre 2021, 12:50

I danni all'agricoltura causati dagli ungulati in alcune aree interne hanno assunto proporzioni insostenibili. In Lunigiana i sindaci dei comuni di Podenzana, Zeri, Mulazzo, Tresana e Licciana, sono intervenuti a più riprese chiedendo l'intervento della regione Toscana che ad inizio estate, su proposta dell'assessore al settore agroalimentare Stefania Saccardi, ha approvato modifiche significative alla normativa vigente.



In particolare, è stato autorizzato l'intervento diretto ed immediato dei proprietari conduttori, se dotati di porto d'armi e sotto il coordinamento della polizia provinciale, incontrando fin da subito il plauso di Coldiretti.



Un ulteriore passo avanti è stato fatto con il chiarimento della direzione regionale toscana del settore: in merito alla gestione post-abbattimento del cinghiale, esso è in capo agli ambiti territoriali di caccia attraverso l’attivazione dei centri di sosta. Laddove però non sono stati attivati o non sono presenti potranno essere direttamente i proprietari o conduttori dei fondi a gestire i capi abbattuti.



Una sorta di "ristoro" salva-agricoltura che però non soddisfa, o perlomeno non è abbastanza secondo il primo cittadino Marco Pinelli di Podenzana: "Non posso fare a meno di osservare come a Podenzana, ad esempio, è presente una sola azienda agricola, il cui proprietario non possiede il tesserino venatorio".



Le condizioni previste dalla normativa vigente, pur con le modifiche adottate, secondo Pinelli non sono risolutive del problema ed anzi l'insofferenza degli agricoltori sale: "Sono preoccupato per i danni subiti, per i rischi per l’incolumità delle persone e per le conseguenze che, azioni di autodifesa, compiute per esasperazione, potrebbero comportare per i cittadini. E' presente sulla scrivania del sindaco una lettera firmata da centoventi cittadini, esasperati, pronti a sostenere le azioni del sindaco ed a riconsegnare le tessere elettorali, se non sarà trovata una soluzione".



Al termine di questa complicata stagione, secondo Pinelli si possono trarre le conclusioni: "Inadeguatezza dell’impianto normativo attuale, inefficacia degli interventi autorizzati e necessità da parte della regione Toscana di soluzioni che siano in grado di affrontare, in maniera adeguata, ciò che sempre più viene percepita come un'emergenza".



"Basta chiacchere e teorie. - conclude Pinelli - E’ giunta l’ora di risposte e soluzioni adeguate ai tempi ed alle condizioni attuali, per garantire serenità agli abitanti dei nostri territori e per evitare una sconfitta che sarebbe prima di tutto politica".